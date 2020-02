Los Mossos identifican a un policía nacional por herir en el ojo a un joven con una bala de goma el 1-O

Los Mossos d'Esquadra han identificado a un agente antidisturbios de la Policía Nacional como presunto autor material del disparo de bala de goma que reventó y dejó sin visión el ojo derecho de Roger Español el 1-O. En un informe presentado al juez que investiga la actuación policial en Barcelona el 1-O, la policía autonómica ratifica el dictamen emitido por la acusación que ejerce Español, que señaló a un escopetero de la policía nacional como autor del disparo y descartó al resto de sospechosos.

El juez mantiene imputados a los once escopeteros de la Policía Nacional que intervinieron el día del referéndum en los aledaños de la escuela Ramon Llull, donde fue herido Español. Ninguno de ellos ha reconocido la agresión en sus respectivas declaraciones ante el instructor, y todos han ofrecido una versión común: se tenían que disparar balas de goma –prohibidas en Catalunya a los Mossos d'Esquadra, cuerpo competente en orden público– porque quedaron "aislados" y tenían que abandonar la zona para evitar "una tragedia".

Tras casi dos años de investigación, en la que los testigos han avalado que fue un policía quien disparó, el centro Iridia, que representa a Español, aportó el pasado mes de junio al juez el informe pericial videográfico que analiza los movimientos de los escopeteros que intervinieron en el Ramon Llul. El perito se basó en los más de 30 vídeos que constan en el sumario y en la complexión física, la posición en el el momento del disparo y los elementos diferenciales de la vestimenta de cada uno de los policías (por ejemplo, de qué lado del cinturón llevaban colgando la gorra y si vestían espinilleras y guantes).

La conclusión del informe de la acusación que ejerce Español fue que solo un antidisturbios, que llevaba como número identificador el TIP 110.843, pudo disparar la bala de goma que dejó sin visión en el ojo derecho a Español. En su declaración como investigado, este agente no se situó en la acera donde fue herido Español, sino en el otro lado de la calle Sardenya.

Una vez recibido el informe de la acusación, el juez dio traslado del mismo a los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica, en otro informe, ha ratificado las conclusiones del dictamen de la acusación que señala al citado escopetero de la Policía, ha avanzado la agencia EFE y han confirmado a eldiario.es fuentes jurídicas.

La identificación del policía que presuntamente disparó era el principal obstáculo para avanzar en la investigación del caso. Su hallazgo allana el camino al juez para citar de nuevo al policía como investigado y llevarle a juicio junto a Español. El excandidato de JxCat al Senado reconoció en su declaración como investigado que antes de resultar lesionado lanzó una valla a los agentes de la Policía.

En todos los casos de heridos por balas de goma en Catalunya no ha sido posible identificar al mosso d'esquadra que había disparado. En el caso de Ester Quintana, el único que ha llegado a juicio, los agentes acusados terminaron absueltos al no poderse determinar al 100% que dispararon. Otros casos de mutilaciones por balas de goma de la policía catalana no llegaron ni a juicio. Y en el más reciente, el caso Cabacas en Euskadi, la Justicia tampoco encontró al autor material del disparo, si bien se condenó al jefe del dispositivo de la Ertzaintza por permitir el disparo en un callejón cuando no era necesario.