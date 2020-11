Una joven trans de 19 años denuncia una paliza en plena calle en Barcelona

Una joven trans ha denunciado este viernes por la noche a través de las redes sociales que ha sufrido una agresión LGTBI-fóbica en Barcelona cuando salía de su casa. La chica, de 19 años, ha detallado que la han abucheado e insultado y que le han dado dos puñetazos en la cara y varias patadas en todo el cuerpo. La chica ha denunciado los hechos en la comisaría de Les Corts este sábado por la mañana.

Según el relato de la chica publicado en su cuenta de Instagram, un grupo de hombres empezaron a increparla al grito de "puto travelo" y "engendro" al tiempo que la agarraban y le daban dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo.

"Soy transexual, sí, pero es que es no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo", ha señalado la joven agredida, que ha subido imágenes en las que se aprecian las heridas de la agresión. La joven ha explicado que lleva dos meses viviendo en la capital catalana, donde llegó "buscando paz" y un lugar en el que no la humillaran. "No me merezco esto", ha remachado.

Hoy he salido de casa y nada mas salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar "¡puto travelo! ¡engendro!" y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo.



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reaccionado esta mañana condenando el ataque. "Barcelona no es así", ha apuntado Colau en su cuenta de Twitter. "Somos una ciudad abierta y orgullosamente diversa, contraria a toda transfobia, violencia o discriminación".

BCN no es así. Somos una ciudad abierta y orgullosamente diversa, contraria a toda transfobia, violencia o discriminación.

No estás sola ❤️ Desde el ayuntamiento te ofrecemos apoyo jurídico y psicológico gratuito en la Oficina por la No Discriminación 934132000 https://t.co/tmYZhuinpa — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 21, 2020

El observatorio contra la homofobia de la capital se ha sumado a la condena de los hechos y se ha puesto a su disposición. A través de su cuenta de Twitter, el observatorio ha detallado que ha activado los protocolos que pone en marcha en estos casos y ha vuelto a reclamar "políticas públicas efectivas" para acabar agresiones como ésta. El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha tildado lo ocurrido como una "agresión cobarde e intolerable", por lo que también ha ofrecido ayuda y ha recordado la existencia de los servicios de la Oficina para la No Discriminación para denunciar este tipo de casos.

También se ha sumado a las reacciones de condena la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha insistido en la necesidad de tener "tolerancia cero" ante los "discursos del odio" que "legitiman" este tipo de agresiones.