Los sanitarios catalanes exigen al Govern que revoque el contrato de 17 millones a Ferrovial para rastrear contactos de la COVID-19

Clamor de los profesionales de la sanidad pública catalana en contra de los 17 millones de euros que el Govern quiere pagar a una filial de Ferrovial para rastrear los contactos de los enfermos positivos de coronavirus. Los sanitarios han exigido a la Generalitat que revoque el contrato con Ferrovial y que sean los especialistas de la atención primaria los que se encarguen del seguimiento de los casos.

"Exigimos a Salut que revierta la decisión errónea de hacer que una empresa –Ferrovial– gestione a los rastreadores de la COVID–19. Tiene que ser la atención primaria por lógica, por coherencia y para mayor seguridad clínica", ha expresado a través de Twitter el presidente del Colegio de Médicos de Catalunya, Jaume Padrós.

