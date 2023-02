Los testigos avalan que se falsificaron presupuestos en los contratos a dedo al amigo de Laura Borràs

“La verdad es que estoy alucinado de que esto aparezca aquí”. Así se ha expresado este martes uno de los testigos al ver su dirección y su DNI entre los tres presupuestos que recibió la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para un trabajo informático que terminó adjudicado a dedo a Isaías H., informático y amigo de la exdirectora de la entidad y ahora presidenta de Junts, Laura Borràs.

El desfile de testimonios ha empezado este martes y ha servido para avalar parcialmente la tesis de la Fiscalía ratificada este lunes por Isaías H. Su testimonio ha resultado irrelevante para confirmar si la líder de Junts y su amigo acordaron el plan de fraccionamiento de contratos, tal y como afirmó el informático, quien llegó a decir que acordó con Borràs la presentación de presupuestos falsos para aparentar competencia.

Lo que sí han confirmado los testigos es que en el procedimiento por el que se adjudicaron a dedo a Isaías H. los contratos había presupuestos a su nombre pero que ellos no habían confeccionado. Tampoco habían autorizado al informático a presentarlos por ellos, han agregado.

El responsable de una de las cooperativas que aparecen entre las tres ofertas de un contrato a dedo adjudicado a Isaías H. ha declarado que “no se autorizó” al informático a presentar un presupuesto a la ILC en nombre de la entidad. Y cuando se le ha mostrado el presupuesto, el testigo ha expresado que, si bien aparece el nombre de la cooperativa, no es el “formato” en el que la entidad suele presentarlos.

Otros dos testigos, uno de ellos el cuñado de Isaías H., han explicado que el informático les pidió permiso para usar su DNI y presentar un presupuesto a la ILC, a lo que se negaron al no verlo “legal”. “En este presupuesto salen mis datos, pero yo no lo he elaborado”, ha expresado, gráficamente, el cuñado de Isaías H.

“La verdad es que estoy alucinado. Estoy impresionado de que esto esté aquí, me sorprende totalmente”, ha expresado un cuarto testigo cuando la fiscal le ha mostrado un presupuesto a su nombre, con su NIF, su dirección, su mail y su móvil pero con un teléfono fijo distinto.

De este modo, los testigos han corroborado parcialmente lo que este lunes relató Isaías H., adjudicatario de los 18 contratos bajo sospecha por valor de 335.700 euros. Para optar a los contratos, concretó Isaías H., presentaba tres presupuestos, uno de los cuales “sabía que se aceptaría”, ya que lo había acordado con Borràs, mientras los otros dos eran meras “comparsas” para simular concurrencia pública, una cuestión de la que, insistió, la líder de Junts estaba al corriente.

La Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs y su amigo, si bien previsiblemente a Isaías H. le rebaje la pena al final del juicio gracias a su confesión.

Tras los responsables de las cooperativas presuntamente usadas como tapadera, ha sido el turno de la exresponsable de proyectos de la ILC, ya jubilada, quien ha definido a Isaías H. como la persona que llevaba “toda” la gestión del portal web de la institución, en línea con la tesis de la Fiscalía. “Si había algún problema con la web lo consultábamos con él”, ha remachado.

También ha comparecido un responsable informático de la conselleria de Cultura, quien se negó a autorizar el pago de una de las facturas en favor de Isaías ya que no reconocía el trabajo realizado. “No lo habíamos gestionado desde el departamento y no me podía hacer responsable de algo que no había gestionado”. Según el funcionario, en esta factura no se siguió el “camino habitual” de la Generalitat para autorizar una web.

Choque entre la defensa de Borràs y el tribunal

Además de los primeros testigos del caso, la sesión ha vivido un nuevo choque entre el tribunal presidido por Jesús María Barrientos y la defensa de Laura Borràs, que ejercen los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal. La defensa ha denunciado de nuevo la falta de imparcialidad del presidente del TSJC y la vulneración de su derecho de defensa porque el magistrado ha cortado las preguntas a una testigo relativas a la valoración artística del trabajo de Isaías H.

La defensa de Borràs interrogaba a una amiga de Isaías H. sobre la calidad artística de sus trabajos para fundamentar un alegato consistente en que en los trabajos artísticos la administración no está obligada a garantizar la concurrencia pública. Pero el presidente del TSJC ha frenado las preguntas y ha expresado que la defensa puede reproducir su tesis “en próximas fases del proceso”, lo que ha provocado una queja de Boye, quien ha acusado al magistrado de falta de imparcialidad.

A la tesis de que el trabajo de Isaías H. era más artístico que informático ha contribuido el sucesor de Borràs en la ILC, Joan Elies Adell, quien ha remarcado que el acusado “tenía duende” era el “Rafa Nadal” de la literatura digital. El juicio se retomará este miércoles.