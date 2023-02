Junts esquiva la incriminación contra Laura Borràs para no reabrir la guerra interna

Respeto a la presunción de inocencia y presentar a Laura Borràs como víctima de una “persecución política”. En 30 segundos ha despachado el portavoz de Junts, Josep Rius, la incriminación de la presidenta del partido realizada por Isaías H., informático y amigo de Borràs en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La formación busca así no reabrir la guerra interna que ya sacudió al partido en julio por el caso de corrupción que afecta a su líder.

No ha dado frases para la historia, pero Isaías H. ha complicado el futuro judicial de Borràs este lunes al suscribir punto por punto la acusación de la Fiscalía contra la presidenta de Junts. Al final del juicio, Isaías H. verá rebajada la petición de seis años de cárcel que le reclama la Fiscalía. El tercer acusado, Andreu P., ha seguido la misma línea que Isaías H.

Borràs, a quien el Ministerio Público también pide seis años de prisión, lo ha contemplado todo tomando notas y hablando con sus abogados desde el banquillo. Al principio de la sesión ha negado, a preguntas del tribunal, haber cometido delito alguno. Declarará al final del juicio.

Junts dista de ser un partido unido, y el juicio contra su presidenta no hace sino afianzar las dos corrientes en disputa: Borràs agrupa a los partidarios de la vuelta a la vía unilateral y la confrontación con el Estado (de momento sin concretar), mientras los exconsellers, con Jaume Giró y Victòria Alsina al frente, encabezan a los que apuestan por retomar la moderación sin renunciar a la independencia. El secretario general de Junts, Jordi Turull, intenta mediar y su objetivo es que el partido no se rompa.

El choque entre las dos posturas ya se evidenció antes de las vacaciones de verano, cuando Borràs fue suspendida como diputada en aplicación del reglamento del Parlament relativo a casos de corrupción. Más allá de su relevancia penal, los críticos con Borràs mantuvieron que el goteo continuo de audios, correos y documentos comprometedores contra la líder de Junts minaban la autoridad de un partido que, entre otras cosas, se fundó para huir de la imagen y las indemnizaciones ligadas a la corrupción que tenía Convergència.

Borràs no solo no se apartó como le pedían los críticos, entre ellos varios miembros del grupo parlamentario, sino que escribió un tuit gráfico para reivindicar su negativa a dimitir: “Quien me quiera muerta, que se manche las manos”.

La concentración convocada por Junts hace diez días al inicio del juicio sirvió para un particular ‘quién es quién’ de los apoyos y rechazos internos de Borràs. Arroparon a la acusada incondicionales como el expresident Quim Torra o los diputados Francesc de Dalmases, Jaume Alonso Cuevillas y Aurora Madaula. También acudieron el propio Turull y responsables parlamentarios como Albert Batet o Mònica Sales.

En cambio, no estuvieron ni el expresident Artur Mas; ni Xavier Trias, la gran apuesta de Junts para volver a la alcaldía de Barcelona (y que no quiere dar a los próximos a Borràs puestos de salida en la lista); ni exconsellers como Giró o Alsina, que perdieron la batalla para mantenerse en el Govern al ganar la salida propugnada por Borràs.

Es en esta pugna interna en la que hay que situar las breves referencias al juicio de Rius este lunes. El portavoz de Junts se ha limitado a pedir “pleno respeto” a la presunción de inocencia de Borràs y ha indicado que, en su opinión, se trata de un “claro caso de persecución política”. “No tengo nada más que añadir que no sea lo que puedan manifestar los abogados de la presidenta Borràs”, ha agregado.

Semana complicada para Borràs

Si este lunes no ha sido un buen día para Borràs en el juicio, la semana tampoco promete traerle muchas más alegrías. Este martes arrancará el desfile de testigos. Empezarán los responsables de las cooperativas a través de las que Isaías H. ejecutó el fraude que él mismo ha descrito este lunes. Se trata de entidades de las que Isaías H. era socio y que presuntamente sirvieron para presentar ofertas falsas para trabajos en webs de la ILC que previamente el informático y Borràs ya habían acordado que serían para él.

El miércoles será el turno de la exresponsable de gestión administrativa de la ILC, quien en fase de instrucción declaró que transmitió personalmente a la dirigente de Junts las dudas de la Intervención de la Generalitat sobre el monto de 18 contratos a dedo por valor de 335.700 euros. adjudicados a Isaías H. También comparecerá el funcionario que se salvó de sentarse en el banquillo tras incriminar a Borràs en fase de instrucción mediante los audios en los que la líder de Junts le pidió que la avisara si los Mossos volvían a la sede de la ILC.

Al contrario que este lunes (Isaías H. y Andreu P. se han acogido a su derecho a contestar solo a la Fiscalía y a sus respectivas defensas), los abogados de la expresidenta del Parlament sí podrán contrainterrogar a los testigos, que tienen obligación de decir verdad y responder a todas las partes. Desacreditar sus testimonios, junto al intento de anular los correos comprometedores para la líder de Junts, es la única vía que tiene su defensa para evitar una condena que pondría fin a su carrera política.