Castilla-La Mancha contará con una "avanzada" ley regional por la accesibilidad

Castilla-La Mancha va a contar durante la próxima legislatura con una "avanzada" ley regional por la accesibilidad que comenzará a tomar forma "cuanto antes", según ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, Emiliano García-Page.

Durante la gala de entrega de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2019, García-Page ha incidido en la necesidad de que las barreras "no existan", al tiempo que ha recordado cómo se ha diseñado ya un Plan rector de la accesibilidad de la mano de la ONCE.

"Pero los próximos cuatro años deben ser buenos e incluso mejores que los pasados, y por eso vamos a seguir necesitando a la ONCE", ha añadido García-Page, para desarrollar una ley que no perpetuará la perspectiva clásica y que pensará en la discapacidad "pero también en otros colectivos como la infancia y los mayores", y que permitirá que los avances no dependan de la voluntad política, sino que estén amparados por ley.

Una ley, ha especificado el presidente en funciones, "que va a requerir un tiempo de elaboración", a la que se sumará la futura Ley del Tercer Sector "que será de las primeras en tramitación en la próxima legislatura, porque está ya en el horno".

Plan de Promoción de la Accesibilidad en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha comenzó a trabajar hace más de un año en la elaboración del Plan de Promoción de la Accesibilidad en Castilla-La Mancha, un paso previo que el Ejecutivo quería dar antes de llevar a cabo la reforma de la Ley de Accesibilidad de 1994, que sufrió alguna modificación con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad de 2014, pero que aún necesita un desarrollo normativo pleno y que previsiblemente tendrá lugar esta legislatura.

Para la elaboración de este Plan que está finalizado y que se presentará próximamente, se han tenido en cuenta las opiniones de entidades sociales, en particular, del CERMI Castilla-La Mancha y la ONCE, y de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y colegios profesionales.

Este nuevo Plan irá dirigido, principalmente, a las personas con discapacidad, pero también a otros colectivos como los mayores y la infancia. El principal objetivo es facilitar el acceso en sanidad, empleo, servicios sociales, turismo y ocio.