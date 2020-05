Castilla-La Mancha exige aumentar el control para evitar circulaciones "innecesarias" con Madrid

"Lo que nos ha pasado no tiene comparación", recalcó el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, tras conocer la decisión ministerial de que las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real pasen a la fase 1 de la desescalada. "Pasan los días y los datos dan cierta esperanza", explicó el consejero, que también insistió en que es el momento de exigir "más responsabilidad, de tener mucho cuidado".

Fernández Sanz explicó también que han pedido que se aumente el control en la circulación entre Madrid y Castilla-La Mancha y ha pedido a la ciudadanía que "no circule, si no es imprescindible". Y es que existen datos "escalofriantes" que vinculan ambas regiones, específicamente en el número de recetas farmacéuticas que se han expedido en la región para ciudadanos de la vecina comunidad. "Pedimos que se extremen las precauciones de control", señaló, al indicar que mientras en marzo de 2019 se expidieron 30.000 recetas a ciudadanos de fuera de Castilla-La Mancha, 15.000 a madrileños, este año han sido 182.000. De ellas, el 84%, 153.000, a personas de la Comunidad de Madrid.

En abril, el número ha llegado a ser de 226.000 para ciudadanos de otras comunidades, de las cuales 200.000 fueron para ciudadanos de Madrid. "Por eso exigimos el control, para que no circulen personas si no es obligatorio. Entiendo que se quiere ver a las familias, pero ahora no se puede. Solo para ir a trabajar o por alguna circunstancia especial", aseguró el consejero, que remató "entre todos debemos ser responsables".

"Ha sido muy duro"

Fernández Sanz recordó que "ha sido muy duro" para las miles de personas afectadas por la enfermedad y "por eso debo llamar la atención para que esto no siga ocurriendo". Desde Castilla-La Mancha, además, se ha enviado un informe para que se activen la caza y la pesca, eso sí, "cumpliendo los criterios". En la fase 1, explicó, se abre la oportunidad para dar "capacidad de trabajo al pequeño comercio". "Es muy importante que la sociedad empiece a resurgir desde el punto de vista socioeconómico", insistió.

Eso sí, siempre "cuidando la movilidad". "La separación, la higiene, es lo que nos puede traer un disgusto si no lo cumplimos bien", señaló. Aunque ha resaltado que los datos son esperanzadores, no son "triunfalistas". Y una de las razones por las que la región ha pasado de fase, aseguró, es gracias a que se podrán hacer más de 5.000 pruebas PCR para aumentar la capacidad diagnóstica en la región. También avisó de que esto traerá "más casos" a la región, pero que "no pasa nada", porque se podrán monitorear desde una situación temprana, gracias a la implicación de los profesionales en Atención Primaria.

"Los datos nos exigen ser más responsables, son muchas las personas muertas por COVID y ojalá vayamos disminuyendo. Esto es muy importante, es el primer número que tiene que disminuir, por el sufirimiento de los que se van y de los familiares", concretó. Para finalizar, recordó que "llegar hasta aquí ha costado mucho", por lo que ahora hay que ser "más responsables que nunca". "Sean responsables, guarden la distancia", concluyó.