La venta a granel, un paso más para introducir la economía circular en los hogares

¿Qué es exactamente la economía circular? Se trata de un concepto que va en contra de una cultura de 'usar y tirar', que ha provocado el agotamiento de los recursos naturales. Su origen se remonta a la última década y quiere proveer un camino que no tiene un origen y un destino, que es lo que ha realizado el sistema lineal de la economía mundial. Por eso, se apoya en la reutilización, reparación, reacondicionamiento y también el reciclaje. De este modo, lo que pretende es que los materiales, en general, tengan una vida útil lo más larga posible y mantener también su valor.

Dentro de este panorama también entra la venta a granel de productos de todo tipo: de alimentación y también de higiene tanto personal como de la casa. Es ésta la apuesta que han decidido hacer emprendedores a lo largo de Castilla-La Mancha, para ofrecer un nuevo sistema de compra para los consumidores regionales.

Es de este modo que han llegado a la región marcas como la de 4eco. Esta marca en particular nace en Vitoria-Gasteiz después del nombramiento de la capital vasca como Capital Verde Europea. La idea se basó, precisamente, en combatir la cantidad de residuos generadas y también en relación con la "incapacidad" de asumir los excesos de un consumismo que señalaron como "desmedido". Nace así finalmente a mediados de 2013.

4eco tiene actualmente puntos de venta en Guadalajara, Cuenca y Albacete. En la capital albaceteña el encargado es David Roldán, que explica que la idea nace precisamente como una manera de dar una oportunidad de reusar el plástico que se gasta. "Esto es debido al gran destrozo que estamos haciendo en el planeta con el plástico", explica Roldán. La filosofía es simple: el cliente puede llevar su envase desde casa para rellenar con detergente, suavizante o los distintos productos de limpieza que se utilizan en las casas. Los productos están disponibles en bidones de 60 o 25 litros, que también se van rellenando.

"Tiendas como la nuestra han podido reutilizar ya unos 15.000 envases", explica el encargado de la tienda que lleva abierta cerca de un mes en la capital provincial. "Veo a la gente muy ilusionada con la idea de reutilizar el plástico y así poder darle una segunda vida a sus cosas", explica Roldán. En Albacete, hasta ahora, han logrado dar una nueva vida a unos 200 envases. "Hace mucha falta el interés de la gente para comprar a granel y concienciarse de que esto se debe llevar a cabo", asegura.

David Roldán, de 4eco Albacete 4eco Albacete

La situación de El Mielero en Guadalajara es diferente a la de 4eco. Se trata de un negocio familiar que lleva ya un par de generaciones, explica Nuria Escribano que es ahora una de las encargadas de la tienda que vende miel a granel. "Empezamos con mi abuelo, mi padre y mi tío y hace unos años entramos nosotras", con su hermana. En El Mielero es posible comprar la miel con los propios envases, algo que han conseguido gracias a que son apicultores. También venden el producto ya envasado, pero en cerámica y cristal, sin plástico.

En su caso, es "histórico", pero, sin embargo, recalcan que cada vez son más los clientes que acuden a la tienda con sus propios envases. "Sobre todos los jóvenes, que nos explican que es la mejor manera de reciclar, traen su envase limpito y se lo vuelven a llevar", explica. "Mi padre y mi tío lo hicieron toda la vida, pero ahora es la mejor manera para evitar el impacto de muchos envases desechables", señala.

Ecoysin, en Ciudad Real, es otra tienda de apertura relativamente reciente que cuenta con su propio surtido de productos a granel. "Lo que queremos es vender cuántas más cosas a granel se pueda. Entendemos que no todo es posible, debido a los alérgenos, pero lo que podemos lo vamos a hacer", aseguran desde la tienda. En este sentido, señalan que no sólo se debe al abaratamiento de precios, sino también a que así pueden prescindir de envases y plásticos de todo tipo.

"Quieras que no, hay un beneficio para el medio ambiente. Esto es lo que más nos ha llevado a sacar adelante esta tienda", recalcan. Además, señalan, ofrece flexibilidad a los compradores que pueden llevarse el peso que necesiten, no lo que se les obliga a comprar. Para quienes son alérgicos, tienen muchos productos repetidos, envasados para evitar que se produzca contaminación de este tipo. Entre quienes no tienen alergias, señalan, tiene "cada vez más aceptación" la idea de llevar su propio envase y poder decidir qué y cómo se lo pueden llevar. "Queremos intentar quitar el plástico todo lo posible", aseguran.

En Toledo también es posible comprar 'al peso'. Es la principal filosofía de la emprendedora Beatriz Rodríguez al abrir, valga la redundancia, Al Peso Toledo, una tienda que inició su camino en el verano de 2017. "Lo que buscábamos eran productos de calidad, pero de verdad de calidad, española, un producto de proximidad para no tener que ver que compramos lentejas que al final resulta que vienen desde Argentina", recalca Rodríguez. De este modo, llegaron a la conclusión de que lo mejor era vender a granel, también para poder introducir productos nuevos.

"De este modo, quienes no lo conocen muy bien pueden probar y no se ven obligados a comprar una cantidad grande. Damos la opción para que la gente vaya buscando nuevas alternativas", explica la emprendedora. La aceptación entre la población, asegura, ha sido muy buena, y el boca a boca ha resultado con éxito en este caso. "Cuando prueban que la calidad es buena, lo recomiendan y así es como ha ido funcionando", asegura.

Además de esto, explican que la primera idea era que todo fuera con un envase reutilizable. "Muchas personas vienen con la misma bolsa de papel que le damos en su primera compra", explica Rodríguez, pero también a la larga con sus propios botes desde casa. "Nuestra idea es ayudar a que se reduzca la huella de nuestro paso por el mundo y qué mejor que volver de la compra sin tantos plásticos", asegura.