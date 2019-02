El alcalde de Fontanar, citado por presunta prevaricación administrativa: “Son mentiras y son demostrables”

El alcalde de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal Martínez, ha sido citado en calidad de investigado por el juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara por presunta prevaricación administrativa. Según ha señalado el grupo Ahora Fontanar, la denuncia fue interpuesta por dos concejales de la formación, “ante posibles indicios de delito que se observaron en la adjudicación del contrato para el término de la urbanización del sector 4 de Fontanar”.

“Los dos concejales denunciantes mienten y finalmente quienes tendrán que responder en los tribunales por sus mentiras y sus manipulaciones serán ellos, porque no es de recibo que por rascar unos cuantos votos se ponga en duda cuatro años de trabajo y desde luego el honor de todas las personas que hemos estado en este Gobierno. Como mienten y mienten a sabiendas que lo hacen tendrán que responder ante los tribunales”, ha explicado el primer edil a eldiarioclm.es

Además, el juzgado ha requerido a la empresa adjudicataria del contrato, WTL Soluciones Integrales S.L., a aportar toda la información relativa a esa obra, así como la relación de clientes de 2017 y 2018 para verificar si el Ayuntamiento de Fontanar ha sido su único cliente en obras de urbanización. Según ha manifestado Ahora Fontanar, la adjudicación la realizó el alcalde "una semana antes de que la empresa se constituyera, y la administradora de esta empresa es familia directa de un amigo muy cercano al alcalde", además, ha añadido que durante el proceso de adjudicación se cambió la memoria de la arquitecta municipal "sustancialmente, dejando de ejecutar muchos elementos previstos inicialmente".

Según el alcalde ha quedado demostrado que estas acusaciones son falsas desde el momento en el que el mismo portavoz y candidato a la alcaldía por parte de Ahora Fontanar dimitiera el día de antes a que los concejales presentaran la denuncia en el juzgado. “No solamente no la firmó sino que dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento de Fontanar”.

“Saben muy bien los tiempos que juegan y saben que hasta después de las elecciones no se va a archivar la denuncia y entiendo que lo que quieren es rascar unos votos. Son mentiras y son demostrables y lo que me extraña es que sean tan poco hábiles porque se pueden desmontar las mentiras pero no vamos a entrar en el debate que quieren ellos, porque lo que quieren es generar esa polémica”, ha explicado el alcalde de Fontanar. “Iremos al juzgado a defender que lo hemos hecho bien, y posteriormente ellos tendrán que responder por sus acusaciones”.