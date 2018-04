Marwan: "Lo más importante de un concierto es lograr una conexión que te llene"

¿Qué significa Marwan? El mismo cantautor lo explica: "Es algo así como canto rodado, una 'rolling stone', como las piedras gastadas en el lecho de un río. Marwan, que se pronuncia 'maruan', actuará en Ciudad Real en la sala Zahora Majestic el próximo 12 de abril y en Albacete en la sala ClanDestino el día siguiente, como parte de la gira de presentación de su último trabajo 'Mis paisajes interiores'. Este tipo de salas, explica, son en las que está "mucho más acostumbrado a tocar", con un público más pequeño, más cercano, más íntimo.

No es que no le gusta tocar ante miles de personas, como ocurrió en el WiZink Center el pasado mes de enero. "Lo que me gusta es cantar. Conectar con el público, cantar mis canciones, sentirme querido y que sientan que los quiero. Me da igual hacerlo para 40 que para 4.000 personas", explica a eldiarioclm.es mientras se dirige a uno de sus conciertos. Sin embargo, puntualiza: "siempre es mejor cuanta más gente haya, porque se crea un estado emocional más potente. A estas salas vendrán unas 300 personas y yo estoy feliz de la vida", recalca el exitoso cantautor y poeta madrileño, que compagina la presentación de su disco con su nuevo libro 'Los amores imparables'.

Marwan Abu-Tahoun Recio recuerda a su público castellano-manchego como gente "muy cariñosa" que viene "con muchas ganas a los conciertos y responden muy bien, con mucho amor y mucha conexión". Con esta idea se dirige a Ciudad Real, donde ha tocado ya un "montón de veces" a lo largo de los últimos diez años y donde la respuesta siempre ha sido "increíble", al igual que en Albacete. "La respuesta del público depende de nosotros, de la conexión que provoquemos", explica. Esto es lo que buscará en los conciertos que ofrece en la región. "Lo más importante de un concierto es lograr una conexión que te llene y al público también".

Explica que 'Mis paisajes interiores' tiene una "vocación de fotografía". "Cada canción tiene un tema cerrado: una habla sobre el abandono, otra de las relaciones tormentosas de ni contigo ni sin ti. Otra de la seducción, hay otra que es un canto a la vida y de los valores que no podemos olvidar. Mis letras suelen ser largas y puedo ser obsesivo a la hora de pormenorizar, de tirar todos los cabos de la emoción y que sea muy explicativo", describe. Es esta la razón por la que le ha dado este título a su trabajo. "La intención de cada canción es mostrar un paisaje, en este caso emocional".

Más de 20 años lleva escribiendo poesía y canciones, desde los 18 años, pero fue hace diez años que empezó a tomárselo "muy en serio y escribiendo con consistencia". Fue precisamente la insistencia de su público la que lo llevó a dar el paso siguiente y publicar libros. "Pero entonces vi que no era suficiente y me lo tomé aún más en serio, y he ido tratando de escribir cada vez mejor", recalca. La poesía va de la mano de la música, en un 'totum revolutum' de dos experiencias que son "muy cercanas" y que lo ayuda a nutrirse de lo mismo.

"Es verdad que que no puedo ir componiendo y escribiendo poemas a la vez, por eso tengo que compartimentarlo. Ahora he sacado un libro, y he estado mucho tiempo escribiendo y corrigiendo, sin parar en los últimos meses. Antes estuve componiendo canciones y sacando tiempo para seguir con mis poemas. Pero me gustaría que los días tuviesen 40 horas para poder hacerlo todo a la vez", recalca. Y es que le falta tiempo, pero todo lo que es dar rienda suelta a su creatividad lo hace con "un gustito que ni te cuento". "Me apasionan mis canciones y mis poemas".

"Poder dedicarme a lo que amo, a lo que me emociona y lo que me ha permitido construir un camino vital y que además me va estupendamente... Sí, me lo he currado de lo lindo, pero es que la gente ha respondido muy bien", explica. Su éxito se debe en gran parte al 'boca en boca', y por eso intenta mantener la mejor relación posible con su público, un público muy numeroso en las redes sociales. "Me gusta este contacto, que te dan mensajes de cariño y cuando te dicen, por ejemplo, que una canción es su canción con su novio o su novia, me emociona, y mucho", explica. Y es que "no puedo dejar de pensar que vivo de esto gracias a ellos y a esta cercanía".

¿Falta poesía en España? "Hay un boom de muchas cosas, sí. Algunas son poesías y otras no lo son. Esta moda ha despertado un gusto por la poesía que puede perdurar o no. Desde luego me siento muy agradecido que haya sucedido y que la gente coja mis libros con cariño, con amor y que incluso hayan empezado a escribir poesía y tomen mis libros como guía, es muy bonito", asegura. En este sentido, advierte, "la inspiración puede salir a borbotones pero si te sientas a crear sale mucho más. Hay que ponerse horarios para crear", concluye.