Núñez (PP) presiona a García-Page: "No es ajeno" a los pactos de Gobierno del PSOE

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este sábado al secretario general del PSOE de la región, Emiliano García-Page, que pase de las palabras a los hechos y no permita la investidura de Pedro Sánchez con el voto en contra de los nueve diputados castellanomanchegos socialistas en el Congreso.



De esta forma se ha pronunciado Núñez en Madrid momentos antes del inicio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ha sido cuando los diputados del PP de Castilla-La Mancha han firmado una carta dirigida a García-Page en la que piden que los diputados nacionales socialistas se opongan a un gobierno de Sánchez con Podemos, ERC y otros grupos nacionalistas como el PNV o Bildu.



El presidente de los populares ha recordado que Page “nos tiene acostumbrados a titulares de prensa" pero no a acciones, y ha lamentado que los acuerdos que ha firmado el PSOE con ERC, PNV y Podemos implican de facto un perjuicio para nuestra región.



Así, Núñez ha mostrado su intención de saber si García-Page está dispuesto "a que la Guardia Civil salga de Navarra, como ha pactado con el PNV; a que haya una mesa bilateral para hablar con el Gobierno de Cataluña y con una consulta que van a votar los catalanes y que, como ha dicho la propia ERC, supera los límites de la Constitución; o si está dispuesto a esa subida generalizada de impuestos y romper con todas las reformas que han generado riqueza y empleo y que ha pactado con Podemos".



El responsable del PP en la región ha indicado que, si los diputados socialistas en la región votan a favor del Gobierno de Sánchez, estarán avalando, junto a Page, estas cuestiones. En este punto, Núñez se ha referido a “la mano derecha de Page, Sergio Gutiérrez, diputado nacional y persona con la que toma las decisiones y la estrategia del PSOE en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que “no es ajeno” a estas decisiones y que también será responsable del voto de los diputados socialistas. “Todo lo que no sea votar en contra del Gobierno de Sánchez será avalar las medidas de las que se ha hablado”, medidas acordadas con Podemos, ERC y el PNV.



Núñez ha afirmado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha está dispuesto a hablar con el PSOE, siempre y cuando no vaya de la mano de Podemos ni de ERC, pero también ha añadido que “seremos duros y no permitiremos que Page siga dando titulares sin hacer nada”, para hablar deben romper con Podemos y dejar a un lado la deriva independentista. “Page debe romper con el PSOE como tantas veces ha amenazado”, ha reseñado Paco Núñez, que ha recordado las palabras del presidente de la Junta en las Cortes Regionales cuando aseguraba que no iba a permitir que una parte decidiera sobre el todo.



“Page será cómplice de los pactos si vota a favor de este gobierno”, ha dicho el presidente de los populares, que ha insistido en que “esto es mucho más serio que un juego de palabras, está en juego la unidad de España, el empleo y la economía".