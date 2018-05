El PACMA denuncia que las elefantas accidentadas recibieron vacunas contra la rabia para perros

El Circo Gottani está "al margen de la ley". Así lo señala el Partido Animalista, PACMA, que ha asegurado que tiene información "muy relevante" que confirma que el circo "podría haber estado vulnerando la ley" en el momento del accidente de las cinco elefantas el pasado mes de abril. "Numerosas y graves posibles irregularidades" son las que ha detectado el Partido Animalista, que asegura que se han denunciado "todas y cada una de ellas" para ordenar el decomiso de los animales.

Entre dichas "irregularidades", citan que las elefantas no contaban con la identificación y trazabilidad del origen y tránsito de los animales, conforme con la certificación CITES de transporte de animales vertebrados vivos. "No se aportó documentación del Permiso de Importación y/o re-exportación que acredite su tránsito legal en España, por lo que se desconocería de forma fehaciente cuál es su país de origen", aseguran desde el partido, que luego matiza que es "posible" que no tengan el certificado vigente con destino España.

Del mismo modo, aseguran que se han vulnerado los requisitos de transporte de animales vivos, según el Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte tampoco fueron acreditados. "Presuntamente", afirman no se cumplió la autorización y registro de transportistas, la autorización y registro de medios de transporte y contenedores, los documentos de transporte, la formación de personal, o las obligaciones de transportistas y otros operadores sobre la protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas.

El PACMA afirma que el domador Joey Gärtner sólo aportó un permiso caducado expedido en Francia para trayectos cortos y una autorización también caducada expedida en Francia a Giuseppe Gärtner para el transporte de animales vivos para trayectos cortos. "Tampoco han sido presentadas las guías de origen y sanidad pecuaria, ni comunicación de tránsito y entrada de los animales en las distintas Comunidades Autónomas del último recorrido en el que sufrieron el accidente."

Por otro lado, afirman que no se cumplen los requisitos de sanidad animal, según lo que exige la Ley 8/2003 de Sanidad Animal. "No se aportó documentación relevante en materia sanitaria y el seguimiento de vacunación de las elefantas que figura en las cartillas sanitarias no existe con anterioridad a 2017". En este sentido, recalcan que las elefantas recibieron vacunas contra la rabia que se suministran a perros, "cuya protección seguramente sea nula debido a las enormes diferencias entre ambas especies".

Finalmente, recalcan que se han incumplido los requisitos en cuanto a la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y Seguro de Responsabilidad Civil, de obligada suscripción con respecto a dichos animales, e inexistentes en este caso. Igualmente, tampoco tenían un núcleo zoológico aportado ni tampoco existe acreditación de quién es el propietario de los animales.