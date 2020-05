'Tours km0' o un 'Escape City': iniciativas online para reinventar el turismo en Toledo

El sector turístico comenzó a sentir las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 antes de que se decretara el estado de alarma en el país. En Toledo, una ciudad que recibe más de tres millones de visitantes al año y donde se registra una importante afluencia de turistas asiáticos, las empresas de visitas guiadas registraban cancelaciones ya en los meses de enero y febrero, y a principios del mes de marzo la mayoría de ellas había dejado de trabajar.

Desde que se impusieron las restricciones de movilidad, dentro del sector están surgiendo diversas iniciativas en la red para dar a conocer la ciudad, tanto su patrimonio más conocido como otros rincones menos asiduos de turistas. Ejemplo de ello son las rutas 'Tours Km0' que ha puesto en marcha la empresa de visitas guiadas 'De Toledo de toda la vida', al frente de la cual se encuentra la guía oficial de turismo Irene Criado.

Después de ver a guías de otros países que se graban y suben vídeos a Internet mostrando rutas turísticas en distintas ciudades, Criado se inspiró para llevar a cabo una iniciativa de este tipo. "En el estado en el que estábamos era muy difícil hacerlo y decidí que -con la puesta en marcha de las medidas de alivio durante el confinamiento para poder pasear- el área de actuación iba a ser de un kilómetro", estableciendo como punto de salida su propio domicilio, explica la guía oficial a este medio.

"Aprovechando que ya se puede salir un poco y que hay que reinventarse, os propongo descubrir una serie de rutas que he llamado 'Tours Km.0'. Ya que no podemos irnos mucho más lejos de un kilómetro de nuestra casa voy a intentar descubriros lo que hay alrededor de la mía. Lo bueno es que Toledo da mucho de sí, así que no se nos hará difícil encontrar algo de lo que hablar estos días y algo que mostraros en un kilómetro a la redonda. Espero que disfrutéis".

Así daba a conocer a principios del mes de mayo Criado en las redes sociales de 'De Toledo de toda la vida' el inicio de estos tours virtuales que están recibiendo miles de visualizaciones en sus perfiles de Facebook e Instagram. El entorno del puente de Alcántara y el Alcázar, la calle Azacanes, el Hospital de Santa Cruz (actual Museo de Santa Cruz) o la avenida de la Reconquista son algunos de los espacios de la capital regional que ha mostrado en sus primeros vídeos.

El objetivo, explica la guía turística, es seguir desarrollando su trabajo y compartiendo la interpretación que hace del patrimonio para que la ciudadanía tenga una ventana más durante el confinamiento con la que pueda, a través de Internet, redescubrir la historia de Toledo. "La filosofía es salirse de los circuitos habituales, que es lo que hago con los grupos de visitantes", subraya Criado, que suele grabar estos vídeos por la mañana, en el horario establecido para pasear.

Así, y mientras adaptan su trabajo para volver a ofrecer sus tours "con la máxima seguridad" una vez cesen las restricciones de movilidad y el turismo pueda empezar a recuperarse, 'Tours Km0' irá ampliando su radio de acción según avance el proceso de desescalada. "Hemos empezado en estos tiempos de pandemia pero quiero seguir haciéndolo después", destaca Criado sobre este proyecto que incorporará también a un nuevo canal de Youtube.

'Mini-tours' virtuales o 'Escape City'

Otra de las iniciativas que han surgido para impulsar el turismo virtual llega desde la Asociación Cultural Cuéntame Toledo. Se trata de unos 'mini-tours' online diseñados por guías oficiales en los que divulgan curiosidades históricas de la capital castellanomanchega. "Lo que pretendemos es mantener viva la llama de conocer la ciudad y, sobre todo, poner en valor el trabajo del guía turístico, uno de los grandes perjudicados por la crisis económica que se ha producido", explica Alicia Martínez, responsable de Cuéntame Toledo.

Aparte de estos vídeos que pueden visualizarse en su página de Facebook, desde Cuéntame Toledo ofrecen otra alternativa turística que lanzaron a principios de año para "conocer la ciudad a tu aire" y que presentan como una interesante opción en el proceso de desescalada. 'Escape City' es un juego de pruebas, inspirado en los conocidos 'escape room', en los que se propone al visitante una serie de rutas en las que han de ir resolviendo pistas con las que explican, por medio de una audioguía interactiva, la historia de los monumentos o enclaves que visitan.

Grupo de turistas en Toledo / Foto: Cuéntame Toledo

'El talismán de Toledo', 'El tesoro de Toledo' o '1584: Muerte en la Catedral' son los tres 'Escape City' que se pueden contratar en su página web para conocer la historia de relevantes personajes y los hitos más emblemáticos de la ciudad de una manera lúdica. Los juegos tienen una duración aproximada de dos horas, aunque se pueden realizar por tramos, y se pueden plantear en modo competición o colaborar entre todos para resolver los acertijos ayudando al detective ficticio al que acompañan en uno de estos 'escape': El Greco.

A la espera de que uno de los sectores más importantes en la economía de la capital regional -que ha sufrido "pérdidas millonarias" en estos meses de temporada alta con la Semana Santa o el Corpus Christi como celebraciones más significativas- pueda reactivarse en los próximos meses, las empresas de visitas guiadas se preparan también para la vuelta al trabajo adaptándose a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Grupos más reducidos y el uso de mascarillas marcarán los tours de la nueva normalidad que viva el turismo de Toledo.

"Llegan tiempos para reinventarnos y no está mal tampoco. Es una buena oportunidad para repensar el tipo de turismo que queremos y qué ciudad queremos de cara a ese turismo. Hay que insistir en el turismo cultural, que la ciudad tenga un valor añadido", señala Alicia Martínez, que ofrece una mirada optimista a la situación que vivimos afirmando que "hay muchas posibilidades de que Toledo se recupere" de las consecuencias generadas por la pandemia de coronavirus.