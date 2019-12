"Hay que dejar el paso a la gente del siglo XXI": Carlos Pedrosa dimite como secretario general de UGT tras 17 años

"Soy un hombre del siglo pasado que empieza a tener como principal obligación dar paso a la gente del siglo XXI". Así inició el todavía secretario general de UGT de Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, sus declaraciones para anunciar su dimisión de un cargo que ocupa desde 2002. La dimisión será efectiva a partir de la medianoche de este 2 de diciembre. ¿Por qué ahora? Porque ya lo había intentado en dos ocasiones, sin éxito y ahora, avisó, era el momento.

Carlos Pedrosa se presentó al puesto de secretario general del sindicato en el 2002 y a partir de entonces ostentó el cargo, incluso en momentos que recuerdan especialmente difíciles para el sindicalismo en la región. Primero en 2012 y luego en 2016, cuando no tuvo más remedio que seguir en el puesto. "Aléjense de cualquier morbo", advirtió ante los medios de comunicación, a cuyos trabajadoras y trabajadores agradeció y aseguró que ha "aprendido mucho y me he autocorregido mucho a través de vuestro trabajo".

"Quiero especialmente agradecer a compañeras y compañeros de la UGT. Todo lo que me han aportado, lo seguirán haciendo en la UGT de Castilla-La Mancha". Pedrosa hizo un repaso por los momenos "más duros", como durante los años del Gobierno del PP donde hubo que "despedir a trabajadoras y trabajadores, amigas y amigos", que se han podido ir recuperando a lo largo de los años. "He estado con Aznar, Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez. Creo que, de forma evidente, si no quiero convertirme en el Jordi Hurtado del sindicalismo patrio, lo mejor que puedo puedo hacer es esto", afirmó.

El comité del sindicato convocado para el día 10 de diciembre deberá ahora nombrar a una gestora que llevará la dirección hasta la elección de una nueva Ejecutiva regional."El proceso en Castilla-La Mancha se inicia ahora y concluirá en el próximo mes de noviembre, tardamos mucho con el Congreso confederal en octubre, previsiblemente", afirmó Pedrosa. Además, afirmó que él no va a interferir en la organización del Congreso. "La decisión sobre qué persona va a tener ese papel de portavoz de la organización lo va a tener el propio sindicato, no voy a sugerir ni menos públicamente quién debe ser esa persona", señala.

Desafíos del sindicalismo

"¿Que por qué ahora? Porque ya lo hice y he terminado de una forma diferente a como yo quería", explicó el albaceteño. "Los dos últimos años han sido muy duros, no hay razones únicas para tomar esta decisión", continuó Pedrosa, entre otras razones, unos siete meses de baja, en los que incluso ha tenido problemas para conducir. "Hacerse 70.000 kilómetros al año es algo que ya no se hace con la misma vitalidad que hace 17 años", afirmó.

En cuanto al panorama actual, ha lamentado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya ofrecido a ERC una mejor financiación autonómica para Cataluña, ya que "la mía tiene una auténtica urgencia en esta materia y, además, en materias básicas como es sanidad, dependencia o servicios sociales". Sin embargo, ha recalcado que "no hay mucho margen de maniobra" y que cualquier fuerza política votada en el congreso es "legítima para negociar gobierno".

En cuanto a la situación sindical, ha señalado que "los sindicatos de clase y las trabajadores y trabajadores se necesitan mutuamente y ser lo que aspiran a ser, lo que necesitan mutuamente". "Hablo del precariado tan estructural que existe en España y muy poco sindicalizado y que es imprescindible para que el sindicalismo recupere raíces históricas. Al mismo tiempo, esas nuevas legiones de trabajadores y trabajadoras con empleo parcial, necesitan al sindicalismo de clase, porque ha sido la piedra angular de la solución de muchas mujeres y hombres de este país".

En este sentido, afirmó que la organización sería "irresponsable" si no estuvieran más preocupados, porque "los retos y las incertidumbres con mucho superan las de hace 17 años". "Se trata de un crecimiento brutal de las desigualdades de los desafíos que en materia medioambiental, en materia de igualdad y sobre todo en materia de género tiene este país y la sociedad en su conjunto", concluyó.