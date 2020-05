La desescalada también "saldrá bien"

Este lunes comienza la fase 0 del plan de desescalada. Las medidas de seguridad y las salidas reguladas, continuarán siendo parte de nuestra rutina en cada fase pero también de esa "nueva normalidad" tan anunciada.

Mientras que los aplaudos y los mensajes de ánimo inundaron las redes sociales durante la cuarentena, en apenas 24 horas Internet se llenaba de imágenes en el exterior: paseos, deporte, pequeños, mayores y alguna que otra infracción. Convivir con el virus no será fácil pero la clave es controlar los contagios para evitar un nuevo colapso de nuestro sistema sanitario, de nuestro personal sanitario y, como no, de nuestra ciudadanía y su economía. Por ello, en estos nuevos tiempos de fases y de desescaladas la responsabilidad social e individual debe primar sobre la desobediencia y el egoísmo.

El equipo de eldiario.es de Castilla-La Mancha quiere dar voz a la ciudadanía de la región para conocer cómo atraviesa esta etapa de sus vidas. Tanto si has vuelto al trabajo, cómo si sigues en casa; tanto si has salido a dar un paseo, cómo si has preferido esperar; tanto si crees que "todo saldrá bien" o, por el contrario, opinas que todavía queda mucho por hacer; escríbenos o mándanos tus fotografías para compartir tus opiniones y vivencias.

Comenzamos la fase 0 con los mensajes y colores que nos han sacado sonrisas, en los que nos hemos apoyado y en los que seguiremos haciéndolo. Ánimo.