“No debería vaciarse el embalse de Navalcán para rellenar Rosarito”

Hace unos días se alertaba de la aparición de numerosos peces muertos en los embalses de Navalcán y Guajaraz, en la provincia de Toledo. También en el de El Vicario (Ciudad Real). Aunque todavía se desconocen las causas concretas que provocan estos episodios, Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha apuntaba a Efe como una de las posibilidades al incremento de la contaminación del agua por las altas temperaturas en la época estival.

En este sentido, la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche recuerda que es habitual en los últimos años encontrarse con este escenario en el embalse de Navalcán, del cual se abastecen varios municipios de la Campana de Oropesa cuando el Tiétar no tiene agua suficiente -tal y como ocurre desde hace unos días-. Las altas temperaturas y la falta de oxigeno provocan la aparición de algas y generan “un verdinche asqueroso, una sopa”, en la que en esta época estival ha dejado ver innumerables peces sin vida, apunta el portavoz de esta plataforma, Miguel Ángel Sánchez.

Actualmente, las reservas del embalse de Navalcán se encuentran por debajo de los 20 hectómetros cúbicos. El agua de este embalse, cuando llega el mes de septiembre, se utiliza también para rellenar el de Rosarito. En este sentido, Sánchez, recalca que no es una actuación adecuada vaciar Navalcán: “Si se deja en 10 hm3 lo que queda es lodo y cieno, oliendo a lo que aquello huele”.

Señalaba días atrás Sánchez, en un artículo de opinión en La Tribuna de Toledo, que había visitado junto al alcalde de Las Ventas de San Julián, Federico Arroyo, el embalse de Navalcán con la intención de retratar y denunciar la lamentable imagen de cientos de peces muertos para visibilizar la mala calidad del agua almacenada. No lo hizo, explica, cansado “del silencio” de los alcaldes de los municipios que se abastecen ahora de este agua.

“Se empeñaron en hacer una planta de tratamiento en Navalcán y se tenía que haber hecho en el embalse de Rosarito. Allí no son capaces de depurar y potabilizar el agua. No sé qué le echaran para conseguir que tenga estándares de consumo humano”, dice el portavoz de la plataforma, que no comprende “el pasotismo” de las localidades a las que afecta esta situación y que asemeja a la del consumo de agua de Talavera, nutrida de Cazalegas, “un charco donde ya no llega el Alberche y sí aguas residuales”, o al abastecimiento en la comarca de la Jara o la sierra de San Vicente.

El embalse de Navalcán se encuentra en el listado establecido en el borrador de una Orden del Ministerio para la Transición Ecológica sometido a información pública hasta el pasado mes de agosto- de aguas continentales afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.