El fuego declarado en Toledo se aleja de las viviendas y se han cortado dos carreteras

Javier Nicolás, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha, ha informado pasadas las ocho de esta tarde del incendio que se ha declarado en el término municipal de Toledo para hacer un llamamiento a la tranquilidad sobre el fuego que desde poco antes de las cinco de la tarde, asola monte bajo entre San Bernardo y Montesión, dos urbanizaciones a las afueras de Toledo que han sido desalojadas.

Ha explicado que no hay daños personales, aunque podrían haberse visto afectadas entre 5 y 6 viviendas en la urbanización Montesión, sin que todavía haya podido evaluarse el grado afección. “Creemos que solo son los setos perimetrales, que no es importante o al menos no está confirmado”.

También ha confirmado el desalojo de dos residencias, Hogar 2000 y El Alba, con 22 personas, que abandonaban el lugar por su propio pie y que Javier Nicolás atribuía estrictamente a motivos de “seguridad”.

De manera preventiva también se cortaba el tráfico por la Guardia Civil de la circunvalación de Toledo CM-40 y de la carretera CM-4000 que comunica la capital regional con Talavera de la Reina.

Javier Nicolas ha explicado que la información se ha facilitado con cierto retraso “para no crear alarma” entre los ciudadanos y actualizaba los datos sobre los efectivos que tratan de controlar el fuego. En total hay nueve medios aéreos, entre helicópteros y avionetas, que toman el agua del propio río Tajo por lo que ha destacado que “con el agua cercana, la actuación es muy rápida”. Pasadas las ocho de la tarde, se esperaba la llegada de dos aviones más, fletados por el Ministerio de Agricultura como refuerzo.

15 unidades terrestres con más de 100 personas, además de la policía municipal y los bomberos de Toledo también están en la zona en estos momentos.

A las seis menos veinte de la tarde se declaraba el nivel 1 en el incendio, debido a la afección de viviendas. El viento está soplando en dirección sureste, a 40 kilometros por hora, por lo que el incendio, ha dicho, "ha tomado cierta virulencia". Se trata de monte bajo y las fuertes rachas de viento provocaron que se reavivasen las llamas.

Ahora esas llamas avanzan en dirección a las localidades de Guadamur y la Puebla de Montalbán, alejándose, decía el delegado, de las viviendas, aunque preocupa el calor y el aire. Según Nicolás, se prevé un cambio en la dirección del viento hacia el oeste en torno a la media noche. De momento, no hay detalles de superficie afectada.

Desalojo de la perrera, aunque no pudo sacarse a todos

Por otra parte, el fuego ha obligado a desalojar las instalaciones de la perrera San Bernardo, y cerca de medio centenar de canes han tenido que ser acogidos de urgencia gracias al trabajo de los voluntarios que prestan servicio en el centro. Según han explicado a Europa Press desde la perrera, dos perros permanecen en las instalaciones ya que no ha dado tiempo a desalojarlos.

Foto: Europa Press

Varios vecinos de la ciudad han acudido al llamamiento realizado por redes sociales desde la organización para acoger de forma temporal a los animales.

En un primer momento, se han trasladado a todos los perros al recinto de La Peraleda, lugar desde donde han sido repartidos para su acogida.