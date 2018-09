OperaciónPlasticOff: todos a una contra el “uso desmedido” del plástico

La lucha contra el plástico no cesa y adquiere cada vez mayores ramificaciones, campañas y variables. Con motivo del ‘Clean Up the World’ que se celebra este sábado, día 15 de septiembre, activistas de la asociación ecologista Amigos de la Tierra lanza su campaña “Operación Plastic Off” (#OperaciónPlasticOff), con la que anima a toda la ciudadanía a movilizarse por un modelo de consumo sin plásticos de usar y tirar.

En el marco de la campaña, los grupos locales de la asociación participan en las limpiezas organizadas en todo el mundo, en las que se realizarán auditorías de marca de los residuos recogidos. La acción mundial está promovida el movimiento ‘Break Free From Plastic’ del que forma parte Amigos de la Tierra y el objetivo es identificar y señalar a las principales empresas que ponen en el mercado envases plásticos de usar y tirar "sin asumir las repercusiones sociales y ambientales de los mismos”.

“Operación Plastic Off” engloba diferentes acciones de calle, desde recogidas reivindicativas hasta los denominados ‘plastic attacks’ en las puertas de diferentes supermercados. A su vez, en la web creada para la campaña, se anima y se aconseja a la ciudadanía a implementar pequeños cambios en sus hábitos diarios para llevar una vida sin plásticos.

Movimiento 'Break Free From Plastic'

“El cambio de hábitos es indispensable para dar la vuelta al consumo de usar y tirar desmedido que se nos ha implantado. Sin embargo, queremos destacar la necesidad de que estos comportamientos individuales vayan acompañados de movilizaciones y demandas políticas que nos permitan conseguir transformaciones a gran escala”, señala Alodia Pérez, responsable del área de Recursos naturales y Residuos de Amigos de la Tierra.

Cada año llegan a los océanos nueve millones de toneladas de plástico, como si cada minuto se volcase un camión de basura lleno de plástico a los océanos. En ello, la Unión Europea y más en concreto España, tienen una gran responsabilidad. Por un lado, la demanda europea de plástico ronda los 49 millones de toneladas al año y, por otro, España es el cuarto país europeo que más plástico consume.

El reconocimiento de la gravedad del problema se ha hecho esperar, aunque este año las administraciones, tanto a nivel europeo como autonómico, han empezado a tomar a medidas para plantar cara a la contaminación por plásticos, que requiere de soluciones ambiciosas y urgentes. Desde Amigos de la Tierra se piden “acciones de reducción en origen”, prohibiendo los productos plásticos fácilmente sustituibles, estableciendo porcentajes de reducción vinculantes y optando por envases reutilizables y productos a granel. A su vez es necesaria la implantación de sistemas de gestión que ayuden “en la transición al residuo cero”, como son los sistemas de retorno, recomendados por la Comisión Europea, que aumentan los porcentajes de reciclaje y permiten la reutilización de envases.

La responsabilidad de los productores

Además, este colectivo considera necesario que los productores que ponen en el mercado productos de plástico de usar y tirar, asuman su responsabilidad, asegurando y financiando la totalidad de la recogida, preparación para la reutilización y reciclaje.

Las acciones de #OperaciónPlasticOff que se llevan a cabo en esta jornada se centran en Madrid, desde las 13.00 horas, en el área recreativa al lado de la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios en Colmenar Viejo; en Ibiza, desde las 10.30 horas en la Playa Es Caló de s’Illa; en Mallorca, desde las 10.00 horas, en la Platja de Sa Canova (Artá); y en Zaragoza, desde las 10.00 horas en la Puerta del Parque Deportivo Ebro en La Almozara.