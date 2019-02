Un paso más cerca para que el futuro campus universitario sea una realidad en Guadalajara

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la importancia de que Guadalajara vaya a contar en la próxima legislatura con un campus universitario “excepcional e importantísimo" para la ciudad y para la región, que “solo en su desarrollo” podrá generar entre 250 y 300 puestos de trabajo.

Así lo ha señalado tras la firma en Guadalajara de un convenio interadministrativo con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Guadalajara, Antonio Román; y el rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente Saz; para poner en marcha el nuevo campus universitario de la capital guadalajareña.

Un convenio, ha relatado el presidente, que “no es un documento ni un papel mojado, porque aquí hay dinero comprometido”. Concretamente, 50 millones de euros para el desarrollo de este proyecto. “Cualquier documento es papel mojado si no hay detrás financiación”, pero el protocolo que hoy se ha firmado “es la garantía de que el Gobierno regional va a pagarlo”.

En su opinión, el acuerdo no ha sido fácil “pero nunca es tarde si la dicha es buena”. Por ello, ha mostrado su agradecimiento al Consistorio guadalajareño, al Ministerio de Defensa, cuya titular “siempre se pone al teléfono”, y a la misma institución universitaria, que reconoce que “ya estamos pagando”.

“España se hace más grande con acuerdos como el de hoy porque hay mucha gente implicada y supondrá una manera de reforzar el centro de la ciudad”, ha añadido el presidente, antes de recordar que “desde el principio” dejó muy clara su intención de desbloquear la situación que existía “y hacerlo desde un planteamiento de consenso”.

Mediante el convenio que se ha suscrito, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa cede a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento los terrenos y edificaciones del Colegio de Huérfanas ‘María Cristina’, que han sido valorados en 9.905.799 euros, y estas instituciones a su vez se comprometen a cederlos a la Universidad de Alcalá para la construcción del nuevo campus universitario.

El Gobierno regional abonará al Ministerio el 20,7% del valor de estas dependencias, un importe de 2.052.053 euros y, según lo previsto en el contrato programa firmado por la Junta con la Universidad de Alcalá en 2018, la colaboración económica que hará posible la financiación de las obras se concretará en futuros convenios firmados entre ambas partes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido mencionar la satisfacción que supone que el destino próximo de las antiguas instalaciones militares del Colegio de Huérfanas de María Cristina vaya a estar ligado a la Universidad y la cultura. "El mundo no va a mejorar, no va a cambiar si no hay saber, si no hay enseñanza, si no hay universidades".

Alcalde de Guadalajara: "Siempre he luchado porque saliera adelante"

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Román, ha asegurado que siempre ha protegido este proyecto. “Siempre he luchado para que saliera adelante. Y siempre he defendido, desde que este proyecto era sólo una idea, que se ejecutara donde ahora está previsto: en pleno centro de la capital, en un espacio con excelentes comunicaciones y muy próximo a la estación de autobuses y de RENFE, y que favorecerá, además, la dinamización del casco antiguo. Luchamos por ello porque era lo mejor para Guadalajara, y lo conseguimos”.

Rector de la UAH: "Tenemos la necesidad de incrementar los espacios disponibles"

Por último, el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, ha destacado que "desafortunadamente" las instalaciones disponibles no se han incrementado, siendo las actuales "insuficientes". "Tenemos, por tanto, la necesidad imperiosa de incrementar los espacios disponibles para cumplir con nuestras obligaciones docentes y de investigación y para ubicar dignamente a nuestros estudiantes en Guadalajara. Por otra parte, es necesario organizar un campus unificado que permita centralizar los servicios para que sean realmente eficientes y sostenibles".