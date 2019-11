"Aquí estamos, nosotras no matamos": así grita Castilla-La Mancha contra la violencia machista

"Aquí estamos, nosotras no matamos" fue el rugido de centenares de personas que acudieron a la convocatoria de la plataforma 8M de Toledo. Decenas de manifestantes portaban figuras negras, sin rostro, en las que se leía "asesino" y mostraba las iniciales y la edad de los identificados como responsables de un crimen mortal de violencia de género. La manfiestación en la capital regional fue una de las muchas que invadieron la región este 25 de noviembre.

"Por las que están, las que no están, las que peligran", la marcha partió desde la Vega hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde se acogió un sepulcral minuto de silencio en recuerdo a la última víctima mortal de violencia machista, una joven canaria de 26 años. "Para que sea la última de verdad", recalcaban desde la orgnaización de la marcha.

Manifestación 25N en Toledo Bárbara D. Alarcón

"Hay que poner patas arriba la cultura basada en la desigualdad"

Desde la Plataforma 8M Toledo han recordado con mariposas de papel, "deteniendo su aleteo", a las asesinadas por la violencia de género. "También queremos recordar a sus asesinos con la intención de denunciar que no hay un solo perfil de maltratador, los hay de todas las edades, culturas, nivel económico e ideológico".

"Salimos a la calle para que los asesinatos por violencia machista no se maquillen" ya que, según la Plataforma, durante este año han sido asesinadas 96 mujeres por violencia machista, aunque las cifras oficiales contabilizan "solo una parte", y reducen el número de víctimas a 52.

Entre las reclamaciones que han motivado una nueva manifestación este 25 de noviembre, la Plataforma ha destacado que "las estadísticas oficiales deben recoger todos los tipos de violencias contra las mujeres y niñas"; una educación en igualdad sin estereotipos; juzgados exclusivos de violencia de género en todas las provincias; o leyes "que no pueden ser papel mojado".

"La sociedad tal y como está construida está sustentada en códigos de dominación masculina sobre la subordinación femenina, reivindicamos políticas valientes, presupuesto suficiente, no solo las migajas", añadían. "Las mujeres no somos cuerpos, cosas, vasijas… Las mujeres no estamos para satisfacer voluntades que no sean las nuestras", "somos el corazón de aquellas que no están y la voz de las que están, de las que peligran".

El baile de Cuenca contra la violencia machista

"No estás sola", "no consiento la violencia sexual" o "no estamos todas, faltan las asesinadas" son algunos de los lemas que se escucharon en la concentración celebrada en Cuenca, según informa Las Noticias de Cuenca. A la concentración se sumó también una coreografía del grupo 'Bailando la Vida'.

'Bailando la vida' es un grupo de baile que utiliza la danza como terapia y han escenificado este 25 de noviembre la canción contra la violencia machista Solo quiero bailar, creada por el instituto Juan de Ávila de Ciudad Real, que ha sido reconocido este lunes en Cuenca por el Gobierno regional en el acto institucional del 25N junto a otros cuatro centros de Castilla-La Mancha por el Gobierno regional -entre ellos el IES Pedro Mercedes de la capital conquense- por su contribución a la defensa de la igualdad.

Podemos Cuenca

Albacete "no tolera" la violencia machista

"Es necesario rechazar los argumentos machistas que niegan la especificidad e incluso la existencia de la violencia de género. Mujeres y hombres deben unirse en una reacción unánime y contundente contra el maltrato. Es necesario decir basta ya. ¡Albacete no tolera las violencias machistas!".

Así finalizaba el manifiesto que con motivo del Día Internacional de de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, convocaba a todas las administraciones a tener una sola voz en contra de la violencia de género en la Plaza del Altozano de Albacete y que ha sido leído por dos voluntarios jóvenes, Raquel y Jesús.