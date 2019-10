Los museos estatales abren sus puertas para buscar la "complicidad" de los más jóvenes

Los museos Sefardí y del Greco se han unido a las actividades programadas con motivo del programa 'Museo Joven', un proyecto organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte y el INJUVE, con fondos de Erasmus+ en 13 museos estatales ubicados en diferentes ciudades españolas. El conjunto de acciones ha sido diseñado para poner en valor el patrimonio histórico que custodian los museos y para buscar la "complicidad y participación" de la juventud en las actividades en los museos estatales.

Toledo es una de las ciudades, junto con Madrid, Santillana del Mar, Valencia, Valladolid, entre otras, que se ha sumado a las actividades, con gran éxito. El plan curso de cine organizado en el Museo Sefardí agotó rápidamente las plazas disponibles. '¡Haz tu película y estrénala en el Sefardí!', se llama la actividad que comenzó el pasado 7 de octubre y que se extiende hasta el próximo viernes 18 de octubre.

"La Sinagoga del Tránsito se convierte en escenario de rodaje para que puedas desarrollar toda tu creatividad en un curso intensivo de cortometrajes", señala el curso, que abarca todas las fases de la creación de cortos: escritura, producción, grabación y postproducción de cortometrajes de la mano de profesionales del sector. El resultado final se proyectará en el museo en una ‘actuación 360’ músico-teatral. El curso está impartido por Educación y Patrimonio y La Buitre Producciones Audiovisuales (Enrique Muñoz, Roberto del Castar y Jennifer Lozano).

'Oro y plata de Ramón' se han denominado las actividades organizadas en el Museo dedicado a la figura del Greco. Incluye un taller de danza, que se celebrará el miércoles 16, desde las 17.30 y con aforo para 10 personas. Es necesaria inscirpción previa, en el correo "Con este taller de danza barroca y contemporánea, y teatro musical, a cargo de la compañía For the Fun of It y LABC, se pretende despertar el interés por la música de la época del Greco".

El sábado 19 tendrá lugar una actuación del grupo For the Fun of It para cerrar la semana de Museo Joven.