Gracias por seguir ahí, a pesar de todo

Carta a nuestros socios y socias:

Queremos agradecer vuestro apoyo como lectores y seguidores de la edición de eldiario.es en Castilla-La Mancha (eldiarioclm.es). Sabemos de las dificultades que muchos de vosotros y vosotras estaréis atravesando en estos momentos. El hecho de que os hayáis mantenido como nuestro pilar básico durante años, o que os hayáis incorporado en las últimas semanas como socios y socias, es nuestra fuerza para seguir trabajando cada día por un periodismo independiente y riguroso a pesar de todo.

Como sabréis, en este medio, al igual que en la edición nacional de eldiario.es (nuestra matriz), no hemos realizado ningún ERTE derivado del estado de alarma y del cierre de numerosas actividades. Hemos decidido continuar con la plantilla al completo al considerar que somos un servicio público de primera necesidad y que sin la información veraz, sin los reportajes al servicio de los más vulnerables, sin las historias humanas y sin las noticias más destacadas sobre las medidas aprobadas a diario, nuestra región adolecería de uno de sus derechos fundamentales como es el derecho a la información.

Esto no significa que para nosotros y nosotras sea fácil. Como la gran mayoría de la clase trabajadora en Castilla-La Mancha, en España y en el planeta, estamos atravesando una situación muy complicada de liquidez y no sabemos todavía cómo será nuestro futuro en el ámbito periodístico. La incertidumbre en nuestro caso no es diferente al de otras actividades económicas. Aún así, hemos decidido seguir trabajando al día, con la vista puesta en nuestro periodismo crítico, pero también con el optimismo propio de quienes sabemos con certeza que nuestro país superará esta situación.

Por eso es tan importante agradeceros el apoyo que, como socios y socias, nos habéis prestado estas semanas. Y os animamos a que, si así lo consideráis, lo comentéis con vuestras familias, vuestros amigos, amigas y allegados, para que se unan a este pequeño, pero comprometido, colectivo que hemos creado entre todos y todas en Castilla-La Mancha. Queremos crecer en el número de socios y socias para ser más fuertes y seguir auditando, dentro de nuestras posibilidades, la labor de las instituciones; seguir detallando cada avance de esta pandemia, cada medida al servicio de la sociedad y cada petición de ayuda que recibimos.

Nuestro objetivo fundamental es seguir ahí el día en que el titular sea que ya no hay más muertes por COVID-19, que hay una vacuna, que las familias y los amigos pueden volver a reunirse y a celebrar, que finalizó el estado de alarma, que volvemos a nuestras vidas y que hemos aprendido muchas cosas de toda esta horrible situación. Para eso os necesitamos. Para eso necesitamos ser más.

Os damos las gracias desde el corazón del grupo de periodistas que conformamos este medio. Por seguir ahí. Y también las gracias por adelantado si conseguís que seamos muchos y muchas más.