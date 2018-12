Emiliano García-Page "rozará la mayoría absoluta" en las próximas Elecciones Autonómicas de Castilla-La Mancha. Es la opinión del presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, quien ha reconocido que la Ley Electoral de la región con 33 diputados hace "muy difícil" lograr una distancia suficiente para gobernar sin necesidad de apoyos.

Y sin embargo, ha dicho tener "la intuición de persona madura" de que García-Page va a gobernar, "en solitario, con apoyos puntuales, sin pactos de legislatura", entre otras cosas porque "su trabajo serio y rigurosos es valorado. Será criticado en muchos aspectos pero el PSOE es el partido que más seguridad despierta a la hora de sacar adelante la región".

Durante un balance de la novena legislatura en las Cortes de Castilla-La Mancha, la atención periodística se ha centrado, sobre todo, en la condición del que fuera número dos de los socialistas en la región para conocer su opinión sobre los comicios de 2019 tanto en el ámbito regional como en el municipal.

Vaquero no quiere hablar de su futuro político. "Ya veremos", aunque como "reflexión", dice que "ha llegado el momento de tomarme un descanso", aunque antes tendrá que hablar con su "amigo" el presidente de Castilla-La Mancha. Este veterano de la política regional no ha dudado en ofrecer su "quiniela" sobre cómo se repartirán los escaños en el Parlamento regional a partir de mayo de 2019.

Al PSOE le da 16 diputados, cinco a Ciudadanos, uno a Podemos y "el resto para el PP, o le quitas uno al PP y se lo das a Vox", hasta completar los 33 que tienen las Cortes de Castilla-La Mancha.

"No preveo que Podemos tenga dos diputados, creo que puede sacar uno por Toledo. Pero hay que ver cómo evolucionan las cosas que cambian por semanas. ¿En Guadalajara quiza otro?...No lo sé".

También se ha referido a un PP que "no está en clave de buscar votos fuera de su entorno natural sino preocupado de cerrar sus posibles heridas internas, que las tiene". En este sentido, cree que la elección de Francisco Núñez como presidente de los populares castellano-manchegos "ha provocado fisuras. No es oro todo lo que reluce".

"Después están muy preocupado por la irrupción de Vox, no tanto como en Andalucía pero según me han dicho ellos, Vox se alimenta sobre todo del voto del PP", añadía.

En cuanto a Ciudadanos y sus posibilidades electorales, Vaquero cree que la formación naranja hará una campaña centrada en Albert Rivera o Inés Arrimadas porque "no se percibe a nadie como imagen de ese proyecto. Si lo hubiera tendría sus opciones", negando así la visibilidad de la actual portavoz y previsible candidata a la Junta, Orlena de Miguel.

La "centralidad" del PSOE y la "solución" que pasa por "apartarse" de los extremos

Vaquero apuesta por "la centralidad" que en su opinión representa Emiliano García-Page. "La solución pasa por gobernar para todos y apartarse de los extremos. Es la mejor forma de seguir adelante y progresar. ¿Es facil? No. Ya surgió el populismo de Pablo Iglesias y ahora el otro", en referencia a Vox.

En su análisis apunta que "la sociedad se ha radicalizado y lo que hay que conseguir es que esté más centrada" y para eso, dice, "hay que crear seguridad" frente al "problema" generado por "los partidos tradicionales que han prometido muchas cosas que no se han cumplido. Hay un hartazgo del ciudadano, que busca alguien que lo solucione" y por eso, insistía, "la imagen centrada, con sentido común la representa Emiliano García-Page".

"Hemos gobernado con Podemos pero no nos hemos escorado. Creo que hemos hecho una política muy centrada. Podemos se ha acercado a los postulados del PSOE y no ha mantenido la postura beligerante que hemos visto en Andalucía", concluía.

Los candidatos en las capitales de provincia

El número dos de los socialistas castellano-manchegos se ha referido a las posibilidades de Milagros Tolón de revalidar la Alcaldía de Toledo. "El PP tiene problemas con Vox, le va a arañar votos y es posible que también lo haga entre sectores marginales jóvenes, sensibles ante determinados planteamientos poco reflexivos pero viscerales: bandera, España, la caza, el empleo, la migración... Lo hemos visto en otros países y es consecuencia de la grave crisis económica y a la mediocridad de la clase política en Europa y en este país", ha dicho.

"Tolon ha hecho muy buena gestión, se ha pateado las calles" y sostiene que repetirá como alcaldesa en un feudo, Toledo, "muy difícil" porque siempre ha sido "conservador". Cree que "tiene opciones porque preveo una subida importante de Ciudadanos y hay una nueva izquierda cuyo líder es una persona razonable, Javier Mateo, con quien se puede hablar".

Sobre Talavera de la Reina su reflexión pasa por el hecho de que vaya a haber 5.000 votantes menos que en las anteriores legislaturas. "Ese análisis no lo ha hecho nadie y eso se va a notar", aunque ha resaltado el interés del PSOE en "dar un giro presentando a una persona a la que respeto y valoro", en alusión a Agustina García Élez, actual consejera de Fomento a la que considera " buena gestora y buena relaciones públicas que haría un papel extraordinario".

Sin embargo, reconoce que en la Ciudad de la Cerámica "nos encontramos con un paro galopante, una población practicamente en depresión continua, que año tras año ve que no llegan las ayudas o propuestas. Hay un cierto desencanto" y se ha mostrado expectante sobre cómo se configurará la izquierda que conforman Podemos, IU y otras personas independientes como Miguel Ángel Sánchez, hoy concejal en Ganemos Talavera.

En Guadalajara atisba "sorpresas" con un candidato socialista, Alberto Rojo, actual delegado de la Junta en la provincia. "Una persona muy formada y querida" que se medirá al actual alcalde del PP, Antonio Román "muy consolidado pero con pelillos en la gatera".

Mientras, en Ciudad Real cree que el del PP, Francisco Cañizares "es muy buen candidato" pero ha recordado que "tenemos a la alcaldesa haciendo una buena labor. Hay que pelear", refiriéndose a la socialista Pilar Zamora. "Dependerá de Vox a ver qué sucede.".

En cuanto a Albacete, se ha referido al actual alcalde y candidato a renovar el cargo, Manuel Serrano. "Entró de manera casual y es un alcalde que no se complica la vida, lleva su ritmo". Está bien visto", reconoce pero también que el candidato socialista, Emilio Sáez "tiene fuerza, tirón y muerde. Vamos a ver".

En Cuenca todavía no se ha despejado la incógnita de quién encabezará la candidatura del PSOE para la que se ha autodescartado el vicepresidente primero de la región, José Luis Martínez Guijarro, del que ha dicho "sería un extraordinario candidato".

"No éramos conscientes del apoyo que tenía Pedro Sánchez"

Vaquero ha hablado también de Pedro Sánchez para reconocer que "estamos a expensas de lo que suceda" con su Gobierno y ha dicho no tener "datos" sobre si agotará o no la legislatura pero "tendrá todo el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha y de los militantes del PSOE castellano-manchego". Algo que no siempre fue así, l a dirección socialista regional se posicionó en contra de la continuidad de Sánchez al frente del partido y fue una de los territorios que propició su caída.

El número dos de los socialistas fue uno de los más duros en sus críticas a Sánchez. Hoy recuerda lo que ocurrió en 2016 que terminaría con la dimisión del hoy presidente del Gobierno para comentar que "lo que se pretendió era una barbaridad. Era inadmisible. Era esconder una urna para votar. Una pantomima".

Sin embargo, hoy reconoce que Sánchez "tuvo cuajo suficiente. No éramos conscientes del apoyo que tenía y ganó las primarias limpiamente".

Vicente Tirado y su discreta retirada de la dirección del PP

Vaquero ha hablado de otro veterano con quien ha compartido muchas horas en las Cortes regionales, el que fuera número dos de Dolores de Cospedal, Vicente Tirado. Ha desvelado que le confesó, cuando la expresidenta regional se retiraba, que "se iba, no quería estar en primera línea porque estaba cansado de estar de pueblo en pueblo llevando el peso del partido. No entro a valorar si ha habido algo más, lo desconozco. Creo que se ha ido porque no debía continuar. Veía cómo se avecinaban todos los asuntos...Cospedal perdió y veía que se le podía descoser el partido. Creo que en el PP han actuado con sentido común. ¿Han acertado? Se verá dentro de tres meses".