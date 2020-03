Los trabajadores de Airbus en la planta toledana de Illescas abandonan la fábrica por falta de medidas preventivas

Los trabajadores de Airbus Illescas, en la provincia de Toledo, han abandonado este lunes la fábrica cumpliendo con lo recomendado por el Comité Interempresas ante la falta de medidas preventivas de la empresa y el alto riesgo de contagio de COVID-19 en todas las fábricas cercanas a Madrid: Illescas, Getafe y Barajas.

Según Miguel Ángel Regidor, responsable de la sección sindical de UGT en Airbus Illescas, el 95% de los más de 1.000 trabajadores de la empresa y de empresas auxiliares han permanecido en sus casas, siendo “un rotundo éxito” ante la “irresponsabilidad y falta de coherencia de la dirección de Airbus”. Regidor detalla que al menos 18 personas están ya infectadas y que otras 50 permanecen en cuarentena preventiva por haber tenido contacto directo con estos compañeros ya diagnosticados.

La decisión de parar la actividad por parte del Comité se ha producido tras días de negociaciones con la empresa, en los que esta afirmaba que era seguro trabajar, que se estaban cumpliendo las medidas preventivas y obligaba a los trabajadores a acudir al puesto de trabajo.

Según detalla Regidor, “Airbus está priorizando la producción a la salud de sus trabajadores” ya que las únicas medidas de prevención facilitadas hoy eran las de hace una semana: recomendación de no acudir a los centros de trabajo si la persona trabajadora había estado en zonas de riesgo como la provincia de Hubei y Wuhan en China, Corea del Sur, Irán y las regiones de Lombardía, Emilia-Romaña y Véneto en Italia. “Instrucciones totalmente desactualizadas y que pasan por alto que la propia Comunidad de Madrid es ya una zona de riesgo y las medidas que implica el Estado de Alarma”, afirma Regidor. Por ello se ha interpuesto también hoy una denuncia en todos los centros de trabajo mencionados de Airbus ante la Inspección de Trabajo.

En los próximos días un grupo de trabajo de técnicos de prevención y delegados de prevención de los sindicatos revisarán la higienización de todas las áreas de trabajo, así como la instalación de los dispensadores de lavamanos, gel específicos, etc y la disponibilidad de todos los EPIS necesarios para poder reanudar la actividad. Aunque UGT recalca que los trabajadores no deberían volver a la actividad bajo ningún concepto si no existen las medidas de seguridad necesarias

UGT pide que la dirección elabore de inmediato y con la participación sindical una planificación para organizar servicios esenciales y servicios mínimos que garanticen la producción; y la presencia en todo momento de los técnicos y delegados de prevención para supervisar que la actividad se cumple con las garantías necesarias.

Pendientes de Albacete

En el resto de fábricas fuera de zonas de alto contagio, como Airbus Helicopters Albacete, UGT seguirá pendiente del seguimiento de los protocolos y guías de actuación y de la utilización de los productos de higiene.