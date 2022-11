Alicante clama por el agravio de los Presupuestos del Estado, la falta de inversiones y una mejor financiación

La sociedad alicantina ha clamado este viernes al unísono contra el agravio hacia Alicante de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que en su anteproyecto ha previsto una inversión hacia la provincia de 85,48 euros por persona, cuando la media estatal supera los 283 euros, lo que “lastra la economía” de la quinta provincia que más aporta al PIB y que, sin embargo, es la última en inversiones.

Políticos de todos los signos -a excepción de Vox-, representantes sindicales y la patronal empresarial se han concentrado junto a centenares de personas frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante, porque este es un hecho “sangrante” y que debe cambiar de la mano de un nuevo modelo de financiación autonómico, “caduco desde hace una década” y que también afecta a la Comunitat Valenciana.

La concentración, convocada por la plataforma Per Un Finançamet Just, ha reclamado al Gobierno central que concrete “de una vez por todas” una nueva financiación “que no discrimine a la Comunitat Valenciana”, y ha exigido a los partidos políticos en el Congreso que “colaboren y se impliquen para que este nuevo modelo sea una realidad a lo largo de este 2022”.

La plataforma ha resaltado que la valenciana continúa siendo la comunidad autónoma peor financiada y que son hechos que confirman diversos informes: “De corregirse esta infrafinanciación, la Comunitat Valenciana recibiría unos ingresos adicionales de 1.325 millones de euros anuales, fundamentales para tener unos servicios públicos de calidad”, han incidido.

Navarro, de la CEV, ha sostenido que “los problemas de Alicante son los de la Comunitat Valenciana y hay que compensar el déficit inversor en esta provincia”, por lo que la concentración de este viernes “es la contestación y refleja el cansancio ante la dejadez del Gobierno de la nación con Alicante”.

Por su parte, el secretario general de UGT-CV, Ismael Sáez, ha urgido a invertir en infraestructuras para conectar Alicante con el aeropuerto, para mejorar las infraestructuras hídricas y las viarias, mientras que su homónima de CCOO-PV, Ana García, ha exigido “cambiar ya el modelo” porque el actual “no protege los servicios públicos”.

Nuevo modelo de financiación

Para el conseller de Hacienda, Arcadi España (PSPV-PSOE), “la concentración reivindica que haya igualdad con Alicante, un reparto igualitario y el mismo trato a través de la unidad mostrada entre las fuerzas políticas y la sociedad civil”.

“Hay que actuar, y desde la Generalitat -en sus presupuestos autonómicos- se está compensando a Alicante y sobreinvirtiendo por el déficit de inversiones del Estado que se prolonga en el tiempo», ha resaltado España, que ha sostenido que los Presupuestos de la Generalitat dirigen el 40 por ciento de las inversiones, por encima del peso poblacional, a Alicante”.

Condonación de la deuda de la Generalitat

Mazón, por su parte, ha incidido en que está a favor de que el Estado condone parte de la deuda de la Generalitat, que asciende a 55.000 millones, porque es consecuencia de la infrafinanciación de la Comunitat: “Estamos perdiendo muchos trenes”.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha explicado que las reivindicaciones alicantinas “claman al cielo”, al tiempo que ha resaltado que los 51 millones de enmiendas para Alicante que ha “conseguido” Compromís son “un punto de partida”: “Queremos inversiones en los PGE para la quinta provincia en población y en PIB, y otra financiación para la Comunitat Valenciana”.

El diputado de Ciudadanos en las Corts Toni Woodward ha incidido en que “el poder de decisión” para cambiar esta situación “está en Madrid”, y ha destacado que una gran parte de la deuda total está provocada por esta infrafinanciación.

El vicepresident segundo del Consell, Héctor Illueca (Podem), ha explicado que el Consell “acompaña esta reivindicación justa”, porque quiere “un mejor trato en las inversiones” y una nueva financiación que sea “justa, equitativa y proporcional a la población” de la provincia.

Todos ellos han denunciado que ninguno de los diferentes sistemas de financiación ha tratado con justicia a la región y que este mismo año, cada valenciano recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 euros menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y un 29% menos de recursos, respectivamente.

La ausencia de Puig

El presidente de la patronal, Salvador Navarro, el presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, el presidente de la patronal hotelera, Toni Mayor, y numerosos alcaldes de la provincia han coincidido en una concentración en la que han estado presentes el pleno del Consell, salvo el president autonómico, Ximo Puig, y que ha contado con el presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar.

Mazón ha insistido en la ausencia en la concentración del president Ximo Puig, quien, para el líder popular, “cuando tiene que defender en serio a Alicante, no está”.

“Es una pena que no esté, rompiendo la unidad que todos necesitamos”, ha subrayado Mazón al respecto, mientras que por el contrario el conseller de Hacienda de la Generalitat ha expuesto que los hechos de Puig por Alicante “son evidentes”.

“La Generalitat dirige el 40 por ciento de sus inversiones a compensar la infrafinanciación histórica de Alicante, se ha celebrado hoy el pleno del Consell en Alicante para que pudiéramos estar y el presidente -Puig- está ahora reunido en otro acto con representantes de instituciones internacionales”, ha defendido España.

Fuentes de la Generalitat han explicado a EFE que Puig no acude a ninguna concentración, al tiempo que han destacado que todos los consellers han estado presentes.