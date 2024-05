Sanidad prorrogará cinco años la gestión privada del hospital del Vinalopó pese al déficit de recursos con respecto al General de Elche

El hospital del Vinalopó, con 140.000 habitantes asignados de las localidades de Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes, será el único de gestión privada de toda la Comunitat Valenciana. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, reafirmó este martes su propósito de prorrogar el contrato de Ribera Salud, la empresa que lo gestiona, que vence en mayo del año que viene. El presidente de la empresa es Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP en el Congreso Fernando de Rosa. El contrato prevé la opción de una prórroga por cinco años.

Preguntado al respecto, Gómez comentó: “En tanto en cuanto el nivel de eficacia y eficiencia en los indicadores de calidad siga tal y como está iremos por la prórroga del hospital de Elche porque no queremos hurtarle a la población algo que funciona, queremos la mejor atención para la ciudadanía y, si funciona bajo criterios de control, de eficacia y de eficiencia, así lo haremos”. Añadió: “So pena a que surja algún tipo de impedimento ajeno a lo que es la actividad, nosotros a día de hoy medimos y ponderamos, antes cada mes, ahora cada semana, la actividad de Elche y la verdad es que los indicadores que tenemos son bastante buenos, están entre los tres mejores de la Comunitat, y por lo tanto entendemos que los habitantes de Elche y del Vinalopó tienen que seguir beneficiándose de una sanidad que en estos momentos cumple con criterios de calidad”.

El conseller aseguró que la decisión vendrá avalada por informes técnicos y que los hará públicos cuando proceda. En este sentido, dijo: “No hay mejor informe que unos sistemas de información sanitaria públicos, que es de donde sacamos todos los datos”.

Estas afirmaciones contrastan con los datos que maneja la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó, que ha anunciado una manifestación el próximo 18 de mayo para exigir la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud Elche-Crevillente.

Según explica la portavoz de la entidad, Melania Martínez, “debido a la presión y la sobrecarga de trabajo, y a que las condiciones laborales son más precarias, en este departamento de salud la fuga de profesionales y las continuas rotaciones del personal son una constante. Según los sindicatos, en solo dos años, un tercio de la plantilla de facultativos ha cambiado, perjudicando así la continuidad asistencial de la atención médica”.

Martínez afirma que “a pesar de la opacidad de la empresa, es indudable la falta de personal sanitario, como es el caso de los médicos de atención primaria en los centros de salud o los pediatras, aún a pesar de que muchos de ellos están trabajando sin la especialidad”. Por poner un ejemplo, asegura, “el Hospital del Vinalopó, con 140.000 habitantes asignados, actualmente cuenta únicamente con cuatro pediatras frente al Hospital General de Elche, con 175.976 habitantes asignados y de gestión pública, que tiene 15; en diciembre de 2023 llegamos a tener un único pediatra en el Hospital del Vinalopó, situación denunciada públicamente por CCOO y UGT”.

Respecto al área de psiquiatría, también en base a información sindical, denuncia que “en el departamento del Vinalopó hay tres psiquiatras respecto al del Hospital General Universitario de Elche, que cuenta con 15”. “La lista de espera para ser atendido en esta especialidad está aumentando y desde la plataforma hemos recibido varias quejas”, indica. Como ejemplo pone el centro de salud de Crevillent, “donde recientemente se ha pasado de atender de lunes a viernes a únicamente tres días a la semana por la fuga de profesionales”.

La portavoz de la plataforma también lamenta que en el departamento de Elche-Crevillent cuentan con las peores ratios de pacientes por médico de toda la Comunitat Valenciana: “Actualmente, según las cifras obtenidas a través de los profesionales, a cada médico de cabecera le corresponde un 21,5% más de pacientes que en los departamentos de gestión pública de la Comunitat Valenciana, con cupos de entre 1.700 y 1.800 pacientes por médico, frente a 1.400 y 1.500 en los centros públicos. En el caso de Pediatría, la diferencia es del 36%. Estas elevadas ratios ponen en peligro la calidad asistencial”.

Sin cifras de las liquidaciones de Manises

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, realizó estas declaraciones durante la visita que realizó este martes al Hospital de Manises el primer día en que la Conselleria de Sanidad ha asumido la gestión directa de este departamento de salud. La ciudadanía va a contar con la mejor atención sanitaria, explicó “y para ello, vamos a destinar más de 114 millones de euros para ampliar la plantilla de este departamento hasta alcanzar las 2.560 plazas”, es decir, 431 profesionales más de los que había hasta ahora.

Como ha informado elDiario.es, la concesionaria Sanitas debe al Gobierno valenciano 300 millones de euros correspondientes a las liquidaciones hasta el año 2021. Sobre el resultado de las mismas desde ese año hasta la actualidad, Gómez no concretó cifras: “Ha habido muchos impedimentos y altibajos por recursos judiciales. Le quitaron la razón a la conselleria y la exconsellera Barceló dio unas cifras que no se correspondían con la sentencia. Insisto, nosotros no vamos a perdonar un euro a ninguna concesión, a ninguna empresa, cuando hagamos las liquidaciones las haremos en función de la Sindicatura de Cuentas y de lo que nos diga la Intervención y lo haremos público”.

El departamento de salud de Manises se va a integrar en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Valencia Oeste, de la que forman parte también los departamentos de salud del Hospital General de València y el de Requena.

En cuanto a las inversiones en el departamento de salud de Manises, Sanidad está trabajando en la mejora del Centro Sanitario Integrado de Buñol. En concreto, el conseller ha indicado que “hay una planificación para que el CSI de Buñol cuente con un área de Neurorrehabilitación y Rehabilitación, de manera que los pacientes no tengan que desplazarse”.

Asimismo, está prevista una dotación presupuestaria de siete millones de euros para el nuevo centro de salud de Riba-roja, que está previsto que pueda estar finalizado para el año 2027.

Además, actualmente se está realizando la primera fase de las obras del antiguo Hospital Militar de Mislata, que finalizará el próximo mes de diciembre de 2024, y está prevista una segunda fase que se espera que esté finalizada en 2027.