Los alquileres se disparan un 71% en València en tres años y ya hay 1.700 personas en cola para lograr una vivienda pública

La burbuja del alquiler sigue creciendo de forma imparable en València mientras la lista de espera del Ayuntamiento de demandantes de vivienda pública se ha disparado en el último año en un 50%, hasta las 1.700 personas.

Esta es la endiablada espiral en la que se ha convertido el mercado del alquiler según se desprende de la cátedra de vivienda de la Universidad Politécnica de València (UPV) y de los últimos datos del registro de demandantes de la empresa municipal AUMSA revelados por el PSPV.

En referencia al alquiler de larga estancia, el estudio de la UPV se enmarca en el segundo trimestre del presente año y de los datos obtenidos se pudo comprobar que en comparación con los datos del trimestre anterior (primero de 2024) “la oferta de alquiler disminuyó un 27% en la ciudad de València; siendo contrario a lo que ocurrió en el área metropolitana donde ha aumentado un 82%, 38% y 32% en l`'Hortas Nord, Oest y Sud, respectivamente.

En cuanto a la evolución de los precios también en la ciudad de València, tras comparar el precio medio de alquiler sin distinguir tipología de habitaciones, el valor se ha incrementado en un 5% con respecto al segundo trimestre de 2023, y un 0.4% en comparación el primero de 2024. Al hacer un análisis a más largo plazo con respecto al cuarto trimestre de 2020, en plena pandemia, el precio medio de alquiler en la ciudad de Valencia se ha incrementado un 71% al pasar de 938 euros a los 1.611 euros actuales

La valoración a nivel de distritos, si se compara con el mismo periodo de 2023, solo ocho distritos de la ciudad aumentaron su oferta de alquiler entre un 4% y un 46%, mientras en el resto disminuyeron entre un 2% y un 60%.

En el mismo período analizado, 17 de los 19 distritos incrementaron sus precios de alquiler entre un 6% y un 55%, excepto los distritos La Saidia, Poblats Maritims, Pobles del Nort, Pobles del Sud que bajaron ligeramente hasta un 3%. En este último trimestre, la oferta de alquiler en 14 de los 19 distritos de la ciudad se incrementa entre un 5% y un 200%. Bajan su oferta 5 distritos.

Entre los distritos que más han incrementado su precio medio con respecto al primer trimestre del presente año se encuentran Pobles del Sud y Eixample con un 13% y un 7%, respectivamente. El precio medio de alquiler más elevado de la ciudad en este trimestre se registra como en el informe anterior, en el distrito de L`Eixample situándose en los 1.974 euros.

“Desde 2018, la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València alerta de la deriva que el desequilibrio de la oferta y la demanda estaba tomando, y que no anticipaba nada bueno: lo que hoy es un clamor, durante estos años se ha negado de manera sistemática. Ahora, tras la cruda evidencia, pero sobre todo por las movilizaciones e impacto social que están por venir, es cuando se considera que algo hay que hacer”, declara Fernando Cos-Gayón, director de este observatorio. La urgente necesidad, incide el estudio, “es la construcción de viviendas protegidas de obra nueva, y muchas, destinadas a propiedad y a alquiler”.

Cos-Gayón incide en que “podemos seguir mirando hacia otro lado, insistiendo en las viviendas vacías como argumento para no construir más, aunque se sepa que no están en condiciones de ser habitadas de inmediato, o buscando el culpable en la vivienda turística como la posible causante del alza de los precios del alquiler, aún cuando no se sostenga tal argumento pues se mezclan datos de corta estancias (días) con media estancia (hasta 11 meses)”. Desde el Observatorio apuntan a que la realidad “termina imponiéndose, y sufriremos, de nuevo, al ver cómo aun anticipando los problemas, nada se hace”.

Aumento de demandantes

El portavoz adjunto de los socialistas, Borja Sanjuán, ha denunciado que la lista de espera de viviendas públicas se ha disparado un 52% en el primer año de gobierno del PP. El responsable socialista ha revelado que desde que está al frente del Gobierno municipal, la alcaldesa María José Catalá no ha adjudicado ni una sola vivienda a las familias que están en lista de espera para una vivienda de la empresa municipal AUMSA. “Es indignante esta parálisis en la entrega de viviendas públicas en el año en el que los precios de alquiler en la ciudad se han disparado. València es la ciudad donde más está creciendo el alquiler y Catalá no está haciendo absolutamente nada”, ha manifestado.

Sanjuán ha explicado que hay 1.700 familias que están esperando a que Catalá les entregue la vivienda que les corresponde: “Estamos hablando de 600 familias más de las que había hace tan solo un año porque no ha adjudicado ni una sola en estos 12 meses. Y eso a pesar de que el anterior gobierno progresista le dejo construidas y preparadas para entregar 26 viviendas, que se suman a otras 17 que se han quedado vacías y Catalá no ha sido capaz de volverlas a alquilar. Unas viviendas que un año después permanecen vacías por el desgobierno de Catalá, que está más pendiente de montarle el negocio a las constructoras que de repartir las viviendas públicas a las familias que lo necesitan”, ha criticado.

El portavoz socialista ha recordado que esta situación de parálisis en la entrega de viviendas de AUMSA coincide en el tiempo con la presentación del plan de vivienda de Catalá hace apenas unas semanas. Un plan que, ha apuntado Sanjuán, tan solo suma 69 viviendas públicas nuevas, ya que de las 1.000 viviendas que incorpora el 86% ya estaba bien construida, bien en construcción o bien en tramitación con el anterior Gobierno progresista.

“El legado que recibió Catalá del gobierno de izquierdas fue un plan de vivienda en marcha y lo que ha hecho ella es frenar la construcción de vivienda pública e iniciar los trámites para cederles solares públicos a las constructoras para que hagan negocio”, ha incidido.

En este sentido, ha lanzado una propuesta para ayudar a reducir la lista de espera y ofrecer solucionares a las familias que lo necesitan. Así, además de las 327 viviendas que dejó en marcha el anterior ejecutivo municipal, ha planteado que las administraciones impulsen vivienda pública en el solar que tiene la Generalitat junto al Oceanogràfic y donde se pretendía construir tres torres de viviendas de lujo de la mano de Calatrava. “La Generalitat dispone en esa parcela de 18.000 metros cuadrados para que construir, por parte del EVHA o de AUMSA, 750 viviendas que, sumadas a las 327 que se van a finalizar entre este año y el que viene, y las 131 que adquirió el Ayuntamiento por tanteo y retracto podrían reducir drásticamente la lista de espera”, ha indicado.

Finalmente, ha desvelado que el gobierno de Catalá sigue sin licitar la redacción de los proyectos de regeneración urbana financiados con 22 millones de euros de fondos europeos en los barrios de Tendetes y Virgen de los Desamparados. “Se van a perder los fondos por la incompetencia de este gobierno. Debería estar ejecutado el plan en 2026 y todavía sigue sin licitarse la redacción de los proyectos. La nefasta gestión de Catalá está poniendo en peligro un plan que iba a permitir a familias humildes poder rehabilitar sus edificios energéticamente para que consuman menos y evitar la pobreza energética, o para poner ascensores en edificios donde existe población envejecida sin recursos para mudarse a edificios más nuevos con ascensor”, ha finalizado.