Los precios del alquiler en València suben casi un 20% en un año y marca su nivel máximo histórico

El precio medio de la vivienda de alquiler ha anotado durante el primer trimestre de 2024 su máximo nivel de la serie histórica, al alcanzar los 13,50 euros por metro cuadrado, un 19,14% superior a un año antes, mientras que en la provincia de Valencia el metro cuadrado en marzo tenía un coste medio de 11,27 euros/m2 al mes, con una variación interanual del 17,57%. En total, el número de viviendas ofertadas en la ciudad de València al cierre del primer trimestre han sido de 1.410, un 2,99% más que en el último trimestre de 2023.

Así lo recoge el Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del primer trimestre de 2024, presentado este miércoles por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Valencia por parte del portavoz de COAPI Valencia, Vicente Díez, el director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, y el vocal de la Junta de Gobierno de APIVA Lluís Planells.

De hecho, en todos los distritos de la ciudad de València la oferta media de alquileres supera los 1.000 euros mensuales y, de hecho, dos de ellos se sitúan ya por encima de los 2.000, concretamente l'Eixample (2.030 euros) y Ciutat Vella (2.018).

A continuación se sitúan Pla del Real (1.947), Camins al Grau (1.894), La Saïdia (1.793), Extramurs (1.673), Campanar (1.574), Pobles del Nord (1.521), Algirós (1.501), Benimaclet (1.477), Quatre Carreres (1.474) y Poblats Marítims (1.444). Completan la lista Benicalap (1.310), Patraix (1.303), Pobles de l'Oest (1.294), Olivereta (1.259), Pobles del Sud (1.228), Rascanya (1.135) y Jesús (1.132).

Por barrios, el precio medio por metro cuadrado al mes más elevado se da en Ciutat Vella, con 22,3 euros/m2, seguido de l'Eixample y Algirós, ambos con 19,1 euros/m2. Respecto al porcentaje de ofertas de vivienda en alquiler sobre viviendas en venta, Ciutat Vella lidera la lista con el 32%, seguido por Quatre Carreres y Camins al Grau, ambos con un 32%.

En la provincia de Valencia, destacan municipios como Godella, donde el precio medio de oferta de vivienda en alquiler se sitúa en 3.542 euros, seguido por Rocafort (2.614 euros), l'Eliana (2.002) o Bétera (1.950). Por metro cuadrado, los precios más elevados se localizan en Alboraya (15,9 euros/m2) y El Puig (14,4 euros/m2). “Con la cada vez menor predisposición a sacar al mercado viviendas de alquiler, los precios no pueden hacer otra cosa más que subir”, ha advertido Fabra.

En máximos desde 2009

Por otro lado, el importe medio del metro cuadrado de vivienda crece en la ciudad de València en el primer trimestre del año 2024, hasta los 2.130 euros/m2, el mayor resultado desde 2009, con un incremento trimestral del 2,79 por ciento y del 10,61% interanual.

Mientras, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se sitúa en 1.531 euros, con un aumento trimestral del 1,93% y del 5,41% interanual, nivel máximo desde comienzos de 2010, y en la provincia de Valencia, en 1.371 euros/m2, un 1,55% superior al último trimestre de 2023 y un aumento interanual del 3,65%.

En cuanto a las hipotecas sobre viviendas, en los últimos doce meses (hasta febrero), en la provincia de Valencia se han firmado 21.105, con un descenso interanual del 23,64%. Esta cuantía supone un porcentaje de hipotecas con respecto a compraventas del 58,86%, es decir, se firman hipotecas en algo menos de seis de cada diez compraventas.

Respecto al número de compraventas durante el último trimestre, en la provincia de Valencia se sitúa en 9.300 operaciones, con un incremento trimestral del 17%, aunque estos datos suponen un descenso del 8,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Así, en los últimos doce meses se han registrado 35.849 compraventas de vivienda en la provincia, con un descenso del 8,5% interanual. En la ciudad de València, por su parte, se han realizado 2.545 compraventas, lo que supone un incremento trimestral del 17,34%.

Mientras, el 28,79% de las compras de vivienda en la Comunitat Valenciana durante el último trimestre han correspondido a extranjeros (29,26% 4T23), el 29,38% interanual. En la provincia de Valencia el peso de compras por extranjeros ha sido del 13,35% en el primer trimestre del año.

“Buen comportamiento”

En este contexto, tanto el portavoz de COAPI Valencia, Vicente Díez, como el director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, han destacado el “buen comportamiento” de la actividad inmobiliaria de la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre del año y han atribuido estos datos al “factor estacional” de los primeros trimestres y a la “fortaleza de la demanda”. De hecho, han reconocido que, a pesar de continuar en un “contexto de incertidumbre”, la evolución ha sido “mejor de lo que se esperaba”.

Asimismo, Fabra ha valorado como factores a tener en cuenta el incremento de la población, también la extranjera, el crecimiento económico general, el aumento de los salarios, la estabilidad en el empleo, las mejoras en la rentabilidad en inversiones alternativas, el “control” de la inflación y la “estabilización” de los tipos de interés.

Por su parte, el portavoz de COAPI Valencia, Vicente Díez, ha mostrado su preocupación especialmente por la subida del precio de la vivienda en la ciudad de València en términos interanuales: “A ver cómo le decimos a los propietarios que ajusten precios”. Sin embargo, ha asegurado que esta situación “más que preocupante y alarmante” no debería sorprender porque es “una de las consecuencias” de la nueva ley de vivienda, aprobada hace ahora un año, fruto del “menor volumen de vivienda en alquiler y la subida de precios”.

Al margen de ello, ha indicado que otro factor “fundamental” en este escenario es que la obra nueva “sigue sin despegar”. “No hay manera de que se haga más, que al final es lo que va a dar salida al problema que existe”, ha lamentado. En este punto, ha manifestado que “ojalá” la nueva ley del suelo que se debate estos días en el Congreso sirva para “subsanar todos estos procesos burocráticos y problemas inherentes” porque, en caso contrario, “lo tenemos complicado”, ha reconocido.

“Normalización del mercado”

De nuevo, el director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, ha incidido en que el actual es un “escenario nuevo” y distinto al vivido entre 2019 y 2022, aunque ha valorado que el ciclo inmobiliario de los últimos 20 años es “para estar contentos” respecto al nivel de actividad de compraventas. “El problema es cuando no se vende, lo importante es la actividad”, ha recalcado, al tiempo que ha augurado un “periodo atípico” de “normalización del mercado”.

Respecto al comportamiento de la situación de la ciudad de València, ha aclarado que existen “factores diferenciales” en cuanto a la provincia, pero no respecto a otras capitales, puesto que se encuentra “en la línea” de los “intensos” crecimientos del precio. No obstante, ha apuntado que, en términos absolutos, los precios son “bastante más bajos” en València, donde no se produce “la complejidad de una persona que no gana mucho más dinero por vivir en Madrid o Barcelona a la hora de tener que pagar más del doble”.