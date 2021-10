Barceló recuerda que en 2014 el PP ya anunció el rescate de los hospitales privatizados que ahora critica

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Berceló, ha comparecido este miércoles a petición propia en la comisión de Sanidad de las Corts para explicar la inminente recuperación pública del departamento de salud del hospital de Torrevieja a partir del próximo 15 de octubre, una vez finalizado el contrato de 15 años adjudicado por el PP.

"Señorías, estamos preparados para que la transición se produzca con total normalidad para la ciudadanía. Lo haremos con total seguridad jurídica y atendiendo las necesidades asistenciales de la población protegida", ha afirmado.

Barceló ha comentado que no es la primera vez que se aborda en la cámara el debate sobre dos modelos de entender la sanidad pública: "El de la derecha, privatizando servicios esenciales, y el de este gobierno, que adquirió el compromiso de recuperar para lo público la sanidad privatizada".

La consellera ha puesto en evidencia las contradiciones del PP, precursor del modelo de privatizaciones, cuando en 2014 ya anunció por boca del entonces presidente, Alberto Fabra, y de su conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que no prorrogaría ninguna concesión sanitaria, un modelo de concesiones que ahora el propio PP reivindica.

"El modelo comenzó en 1999 bajo la tutela del PP. Primero limitado a la gestión privada solo del hospital de referencia del departamento", en referencia al de Alzira. Sin embargo, "esta fórmula inicial arrojó pérdidas de más de 5 millones de euros entre 1999 y 2002 para la concesionaria. Ante esta situación, el Gobierno del PP actuó como juez y parte".

Barceló ha recordado que entonces el PP "rescató el hospital, indemnizó a la concesionaria y modificó el contrato al alza para devolverlo a la misma empresa con unas condiciones enormemente más ventajosas (un 68% más de incremento de cápita y gestión también de asistencia primaria) y garantizar de esta forma a los adjudicatarios un beneficio económico". Sin embargo, "esta nueva fórmula, la gestión privada integral de la atención primaria y especializada también ha resultado un fracaso".

El propio Alberto Fabra, ha insistido la consellera socialista, renunció a ella al anunciar el 6 de marzo de 2014 en la tribuna de oradores de las Corts que no realizaría “ningún tipo de prórroga” de las concesiones de la gestión sanitaria y al comprometerse a no poner en marcha “nuevas concesiones” en sanidad.

Declaraciones que ratificó meses después, el 6 de noviembre de 2014, el conseller de sanidad. Literalmente señaló: “El presidente dijo que no se iba a alargar, yo dije que no se iba a alargar; hasta el momento nadie de la Conselleria de Sanidad, ni el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra ha dicho lo contrario. Yo digo que en estos momentos no se va a alargar la concesión de la Ribera”.

Barceló se ha preguntado "cómo sería entonces la situación del departamento para que el Partido Popular que puso en marcha el modelo decidiera no seguir adelante con la concesión".

Con el rescate de Alzira en 2003 para volver a adjudicarlo con unas condiciones más ventajosas para concesionaria Ribera Salud "se puso en evidencia que la única forma de que el modelo funcionara era una fórmula que socializara pérdidas y privatizara beneficios, que carloses lo que ha estado sucediendo durante todos estos años".

Barceló ha advertido de que tras Alzira y Torrevieja, deben venir Dénia en 2024, Manises en 2024 y Elche-Crevillent en 2025.

El PP critica la falta de respuestas

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha denunciado hoy que el departamento de Salud de Torrevieja perderá 300 trabajadores tras la reversión y el Gobierno valenciano aún no sabe si contratará personal.

José Juan Zaplana se ha pronunciado así en la comisión de Sanidad celebrada hoy en Les Corts, en la que ha comparecido la consellera Barceló para hablar de la reversión. “Todas las respuestas de la consellera son vagas, porque viene aquí diciendo que todo está preparado, pero no resuelve ninguna duda”, ha manifestado.

Así, el diputado popular ha criticado que estamos a una semana de que la Generalitat asuma la gestión directa de un departamento de salud que atiende a más de 180.000 personas y la consellera “no da respuestas”.

El portavoz de Sanidad ha preguntado a Barceló “qué va a pasar con el decreto, cuándo se va a aprobar, qué pasa con el convenio colectivo de los trabajadores o con el proceso de selección del equipo directivo, así como con las empresas subcontratadas que ofrecen servicios al departamento de salud y sobre las que no ha aclarado si se prorrogarán los contratos, se licitarán nuevos o qué va a pasar con el personal. A una semana no se sabe nada”, ha concluido.