El Ayuntamiento de Gandia ofrece visitas virtuales a los refugios de la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Gandia ha puesto a disposición de la ciudadanía, los centros educativos y los visitantes la posibilidad de realizar una visita virtual a los refugios de la Guerra civil de Prado, de la Cisterna del Palau Ducal y de la Pescadería. Esta será la única forma de poder recorrer estos espacios puesto que actualmente se encuentran cerrados por problemas de seguridad.

Así lo ha anunciado la primer Teniente de Alcaldía y regidora de Memoria democrática, Alícia Izquierdo, acompañada del arqueólogo municipal y director del Museo Arqueológico de Gandia (Maga), Joan Negre.

Izquierdo ha manifestado que “la virtualización de los refugios responde a la voluntad de dar a conocer estos espacios, las condiciones de accesibilidad de los cuales son muy limitadas. Parte de la historia de nuestra ciudad, estos túneles fueron construidos o habilidades en su mayoría durante el año 1937, como respuesta a los bombardeos italianos sobre Gandia y el Grau. Ahora podemos conocerlos de primera mano a través de estas visitas virtuales, que también nos permiten acceder a otros materiales relacionados, como el documental realizado sobre los bombardeos de Gandia durante la Guerra Civil, las unidades didácticas preparadas para el alumnado de primaria y secundaria o el informe técnico realizado sobre la totalidad de refugios y túneles de la ciudad”.

La concejala ha asegurado que este y otros proyectos se enmarcan dentro del objetivo 'Educar para la Paz' del departamento de Memoria democrática del área de Patrimonio histórico, artístico y cultural: “Todo aquello que no se conoce o no se reflexiona, está condenado a repetirse. Por lo tanto, el aprendizaje de la paz no es recordar los episodios trágicos; sino ser conscientes que no volemos que vuelvan a pasar. Trabajamos por una sociedad más respetuosa, justa y tolerante”.

Por su parte, el arqueólogo municipal ha explicado que de los 37 túneles antiaéreos de la ciudad, solo 3 refugios son visitables, por ahora de forma virtual. Entre sus singularidades se encuentra el hecho que fueron construidos, sobre todo el de la Pescadería, por mujeres. Concretamente, de la agrupación antifascista de Gandia. “Los tres refugios se incluyen dentro del conjunto de elementos de Memoria democrática que forman parte del Catálogo municipal de Bienes y Espacios protegidos. Como por ejemplo, la Cuadra de Beniopa o el antiguo colegio Joaquim Costa (Sant Francesc de Borja). En estos elementos hay paneles informativos alrededor de su papel histórico”. Negro ha recordado que también se puede visitar de forma virtual el parque arqueológico del Castell de Bairén y “despacio iremos digitalizando nuestro patrimonio, también como reclamo turístico”.

El proyecto de virtualización de los refugios ha sido posible gracias a la tarea de colaboración entre el Museo Arqueológico de Gandia, el Archivo Histórico de la Ciudad de Gandia y la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática del anterior Consell de la Generalitat Valenciana; mientras que de la habilitación tecnológica se ha encargado visitamultimedia.com.