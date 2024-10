El Ayuntamiento de Quart de Poblet garantizará la gratuidad de 0 a 3 años con fondos propios

El salón de actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha acogido una reunión informativa con las familias usuarias de la Escuela Infantil Municipal Ninos a quienes se les ha informado de la situación que ha provocado la conselleria de Educación con el decreto que regula la gratuidad de 0 a 3 años.

Durante el encuentro, la concejala de Educación, Consue Campos, ha explicado a los padres y madres que la cantidad que aporta la Generalitat a Quart de Poblet para cumplir con su compromiso es insuficiente y genera al municipio un agujero de más de 58.000 euros. El motivo, tal como se ha expuesto en la reunión, es que la conselleria aporta una cantidad con la que quiere pagar un servicio insuficiente que no concuerda con el modelo educativo por el que se ha apostado en Quart de Poblet desde hace más de 20 años, cuando muy pocos municipios invertían en educación de 0 a 3 años, con personal auxiliar en las aulas y gabinete psicopedagógico, entre otros servicios.

Por su parte, la responsable de gestión de la cooperativa educativa Ninos, María Jesús Campillo, ha anunciado que asumirá hasta final de año los 18 euros mensuales que han estado pagando las familias desde el inicio del curso escolar en septiembre. Se suma al Ayuntamiento de Quart de Poblet que desde septiembre ha asumido la cantidad de 20 euros mensuales por niño. Es una medida adoptada con el fin de aliviar la presión económica que ha generado la conselleria a las familias.

La alcaldesa, Cristina Mora, ha señalado que “la conselleria lo puede disfrazar como quiera, pero lo cierto es que no cubre el coste real de una plaza en condiciones y demuestra así que valora muy poco a nuestros profesionales y a nuestros menores”. Mora ha asegurado que “en los presupuestos de 2025 vamos a destinar una partida para hacer posible la gratuidad de 0 a 3 años que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no cumple” y le ha reprochado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, que “hace dos meses que estoy esperando respuesta a la reunión solicitada para que nos explique, entre otras cosas, porqué recibimos 110 euros menos por alumno que los centros privados”.

Por su parte, uno de los padres asistentes a la reunión, ha apuntado que “me parece genial la decisión adoptada por el ayuntamiento, me encanta que el ayuntamiento de nuestro municipio nos respalde, es lo que tienen que hacer. Si bien es cierto que es complicado llevar a cabo una propuesta tan arriesgada como la que hizo conselleria, no han cumplido con lo que dijeron que iban a hacer. Además, el agravio comparativo entre escuela pública y privada deja mucho que desear”. En la misma línea se ha expresado, una de las madres que ha asistido al encuentro, quien ha indicado que “consideramos que es injusto que las escuelas privadas hayan cobrado esa subvención y que Ninos todavía no lo haya hecho”.