La justicia otorga a Compromís el concejal en disputa en Alcalalí y da luz verde a la conformación de la Diputación de Alicante

Compromís afianza su mayoría absoluta en Alcalalí. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado el recurso contencioso-electoral formulado por Compromís-Acord Per Guanyar y le asigna un total de 296 votos en las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo en la localidad alicantina de Alcalalí, en lugar de 248 sufragios. Esta decisión supone que esa candidatura resulte con cinco concejales electos, y no con cuatro, mientras que el PP tendrá tres electos en lugar de cuatro y Alcalalí Decidix mantendrá su edil.

La sentencia del TSJCV, contra la que no cabe recurso ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, acredita la existencia de un error en el acta de una mesa electoral ubicada en la entidad menor Llosa de Camacho que reflejaba que Compromís Acord Per Guanyar había obtenido 20 votos y el PP, 68, cuando el resultado era precisamente el inverso: Acord Per Guanyar, 68 votos, y PP, 20.

Así lo acreditan tanto las dos actas de escrutinio de esa mesa como una certificación emitida con posterioridad, el 7 de junio, por el secretario-interventor del Ayuntamiento de Alcalalí, después de que los propios miembros de la mesa electoral advirtieran del error en sendos escritos.

Por tanto, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal valenciano anula el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Dénia, que había desestimado la reclamación de Compromís-Acord Per Guanyar y declara que la proclamación de electos en Alcalalí ha de ajustarse al resultado ahora corregido.

Se desatasca la Diputación

Tras la resolución judicial finalmente se podrá constituir el Ayuntamiento de Alcalalí y como consecuencia también la Diputación de Alicante que estaba pendiente de la decisión del TSJCV.

El próximo presidente de la corporación provincial será el alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), que tomará posesión en una sesión que todavía no tiene fecha. Mientras tanto Ana Serna será la presidenta de la Diputación, después de la dimisión de Carlos Mazón este miércoles.