El PP presenta a César Sánchez como candidato en Calp y la alcaldesa dimite como presidenta local en protesta

La herida interna del PP en Calp sigue sangrando. La imposición de la dirección regional de recuperar como candidato al exalcalde César Sánchez (que gobernó entre 2011 y 2019) y no continuar con su última candidata, la actual alcaldesa Ana Sala, no ha podido reconciliar a las dos partes enfrentadas y esta, además de no integrarse en la lista popular de las próximas elecciones municipales, también ha dimitido como presidenta local del PP.

El pasado lunes Sánchez fue presentado ante la Asamblea Local como candidato, y en su intervención hizo apelaciones constantes tanto a la historia del partido en la ciudad, recordando a los diferentes candidatos y alcaldes populares -entre ellos la propia Sala-, como también a la “unidad”.

El candidato a la alcaldía también se dirigió a Pilar Cabrera como nueva presidenta del PP a nivel local: “desde este instante me pongo a tu disposición y os pido a todos que apoyemos al partido, para que juntos podamos ofrecer confianza a nuestros vecinos”. César Sánchez incidió en que “lo más importante es que hoy nos sintamos orgullosos del PP y que juntos afrontemos las próximas elecciones, con ilusión, con pasión y unidad”.

Sánchez ha buscado la difícil unión interna desde que fuera designado candidato empezando por una reunión con los concejales populares del equipo de gobierno, un encuentro al que no acudió la propia alcaldesa Ana Sala certificando así la fractura del PP de Calp.

Esta división se consolidaba además este mismo lunes, el día de la presentación de Sánchez como candidato, cuando Ana Sala emitió un comunicado en el que explicaba que había informado a la Dirección Provincial del Partido Popular su dimisión como Presidenta de la Agrupación Local del Partido Popular de Calp.

Entre sus motivos apunta desconocer las razones por las que el PP regional ha designado a César Sánchez como candidato en lugar de ella, que es actualmente alcaldesa. También señalaba que no ha recibido personalmente ninguna oferta por parte de Sánchez para participar en su candidatura, pero advierte también que en tal caso habría rechazado la oferta. Además, ha expresado sus dudas acerca de la realidad y sinceridad de los ofrecimientos que realiza a través de los medios de comunicación y que también ha manifestado el propio líder del PPCV, Carlos Mazón.

En tercer lugar manifestado que no tiene nada que hablar ni negociar con César Sánchez en cuanto a la candidatura del PP para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Asimismo, ha destacado que no es responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de esta decisión arbitraria.