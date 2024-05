Les obres de la part terrestre del pantalà del Port de Sagunt finalitzaran al juliol

El nou espai urbà situat en la part terrestre del pantalà ja està més prop de ser una realitat. Les obres que executa l'Autoritat Portuària de València “avancen a bon ritme i estaran finalitzades, previsiblement, durant el mes de juliol”, segons ha explicat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, després de mantindre una trobada amb la presidenta de l'Autoritat Portuària de València, Mar Chao.

La reunió –a la qual també ha assistit el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Jorge Vidal; el subdirector general de Desenvolupament de Negoci de la APV, Néstor Martínez; i el cap de Planificació d'Infraestructures i Desenvolupament Portuari de la APV, Arturo Monfort– ha servit per a “continuar avançant en l'obertura del port i donar lloc a un espai integrat a la ciutat del qual puga gaudir la ciutadania”.

Així, el nou passeig de la zona nord del port marítim estarà llest este estiu. Esta iniciativa suposarà donar continuïtat a l'actual passeig i connectar-lo amb la part marítima del pantalà. “Recuperem un espai que esperem que es convertisca en un punt de trobada entre la ciutadania, un centre cultural i d'oci”, ha afirmat Moreno, qui ha posat èmfasi en el fet que, amb esta intervenció, “s'avança, a més, en la dignificació del patrimoni industrial”.

La integració port-ciutat, una prioritat

“Agraïm a la presidenta de la APV, Mar Chao, la seua predisposició i sensibilitat a l'hora d'entendre que la integració port-ciutat és, per a la nostra ciutat, un projecte de màxima prioritat”, ha expressat l'alcalde en la seua valoració de la trobada. D'esta manera, l'Ajuntament de Sagunt ha aprofitat també l'ocasió per a abordar, més enllà de les obres del Pantalà, els avanços en el disseny de l'obertura de l'entorn del recinte portuari. “Les tramitacions administratives van cap avant i, segons ens trasllada la APV, prompte tindrem bones notícies”, ha anunciat Moreno.

Millores de la connexió ferroviària

A més, la reunió ha tractat les millores de la connexió ferroviària al port, una inversió “fonamental per al creixement de les nostres empreses i, en definitiva, l'economia de la nostra ciutat”. “És una aposta directa per la sostenibilitat en l'àmbit industrial i per la millora de la competitivitat de les nostres empreses”.