Ordenat el tancament d'un habitatge tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual al Campello per suposats maltractaments

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha ordenat el tancament immediat d'un habitatge tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual del Campello per suposats maltractaments a les persones usuàries, després de la denúncia presentada per personal del centre.

Es tracta d'un habitatge tutelat amb set persones amb discapacitat intel·lectual assistida amb edats compreses entre els 20 i els 35 anys, gestionada per Educatea Hogar i amb concert amb la Generalitat.

El secretari autonòmic del Sistema Sociosanitari, Emilio Argüeso, ha explicat que s'ha pres la decisió del tancament després de la denúncia presentada la setmana passada pel personal del centre davant la direcció territorial de la Conselleria a Alacant i en la qual manifestaven que la coordinadora de l'habitatge tutelat maltracta, tant físicament com psicològicament, a algunes persones usuàries.

Segons ha detallat Argüeso, davant la gravetat de la denúncia el servei d'inspecció de la Conselleria es va personar l'endemà en l'habitatge i va detectar les males condicions d'habitabilitat, a més de comprovar, a través de les gravacions de les càmeres de seguretat, el maltractament rebut per un usuari.

Antecedents d'irregularitats

El secretari autonòmic ha assenyalat que no és la primera vegada que aquest habitatge tutelat és denunciat per irregularitats en el seu funcionament i en el tracte dispensat a les persones usuàries.

L'any 2021, i a conseqüència d'una denúncia presentada davant la inspecció de la direcció territorial d'Alacant per part de personal d'eixe centre, es van observar una sèrie d'irregularitats administratives de tal magnitud que van ser remeses a la Fiscalia, des d'on es va ordenar a la Guàrdia Civil que procedira a visitar l'habitatge per a comprovar els fets.

Després d'aquesta visita, es va detindre a tres empleats per presumptes maltractaments a usuaris de l'habitatge. Així mateix, l'òrgan jurisdiccional va decretar una ordre d'allunyament al propi coordinador del centre, que estava entre els tres detinguts, per la qual se li prohibia acostar-se a l'habitatge.

Malgrat la gravetat d'aquests fets, ha manifestat el secretari autonòmic, “l'executiu del Botànic va permetre que l'habitatge tutelat continuara funcionant, desoint a la inspecció que denunciava greus infraccions que originaven que els usuaris del centre no reberen l'atenció de qualitat necessària”.

Enfront d'aquesta decisió, ha assegurat, la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge “no tolerarà que en la Comunitat Valenciana ocórreguen fets com els esdevinguts i no li tremolarà el pols davant situacions com aquestes, prevalent l'interés de ciutadans i ciutadanes especialment vulnerables”.

L'ordre del tancament immediat del centre “per trobar-se en condicions infrahumanes” i la decisió de posar en coneixement de la Fiscalia els suposats delictes comesos ja s'ha traslladat a l'associació de pares i mares de les persones usuàries de l'habitatge, amb els quals Emilio Argüeso manté contacte permanent des de la setmana passada per a comunicar-los el procés que s'està seguint i mostrar-los tot el suport de la Conselleria.