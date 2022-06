Sueca instala barreras flotantes para disminuir la llegada de residuos sólidos a las playas

Tras la experiencia del año pasado, el Ayuntamiento de Sueca, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha procedido nuevamente a la instalación de barreras flotantes en puntos claves del sistema de acequias que desembocan en el mar para evitar, en la mayor medida posible, la llegada de residuos a las playas. La desembocadura de las acequias que rodean los campos de arroz en el mar representa un problema de difícil solución, al menos a corto plazo. Por ello, desde el consistorio se trabaja para agilizar al máximo unas gestiones administrativas y burocráticas que se prevén muy lentas y complejas y, al mismo tiempo, se buscan soluciones provisionales, como la instalación de estas barreras flotantes de contención de residuos sólidos para que no acaben finalmente en el mar, y que serán recogidos periódicamente por la empresa responsable de su colocación.

La concejal de Medio Ambiente, Carmen Pérez, ha señalado que, “al igual que el año pasado, este año hemos vuelto a instalar las barreras flotantes, aunque como novedad, una vez finalice el verano no se retirarán sino que permanecerán fijas todo el año. La finalidad de esta medida es que los plásticos, y otros residuos flotantes que por diferentes causas acaban en las acequias, no lleguen a las playas. Gracias a las estadísticas del año pasado, se ha demostrado que esta medida provisional funciona, a juzgar por las cantidades de residuos de plástico retirados que no llegaron al mar”. Así mismo, la responsable de Medio Ambiente ha hecho una llamada a la ciudadanía, agricultores y visitantes para que extremen las precauciones a fin de evitar que estos residuos acaben en las acequias, “la mayoría de ellos corresponden a refrescos y botellas y no a productos del campo. Deberíamos tomar conciencia de la importancia del reciclaje y del gravísimo problema medioambiental que se está produciendo con la gran cantidad de plásticos acumulados en el mar”, concluye Carmen Pérez.

Por su parte, el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicado que, además de la instalación de las barreras flotantes, este año se va a mejorar el sistema con la aplicación de un dispositivo que ayudará a que la turbidez del agua sea menor. “Seguimos trabajando para que estas desembocaduras de las acequias en nuestro litoral sean lo más limpias posible, y para ello estamos poniendo todos los recursos locales y municipales al alcance. La instalación de estas barreras es una medida provisional, que nunca antes se había realizado, pero nuestra pretensión es que pueda desarrollarse un plan más ambicioso que sea definitivo para esta situación. Son proyectos que necesitan infraestructuras más costosas y laboriosas y, en ese sentido, continuamos trabajando a fin de conseguir subvenciones de otras instituciones, incluso europeas”.