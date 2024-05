Vila-real y Adif cierran un plan de trabajo para integrar la vía férrea en el término municipal y analizar la supresión de la pasarela

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; la directora general de Planificación, Estrategia y Proyectos de Adif, Montserrat Rallo y la directora de Planificación Funcional, M. Valverde Lage, se reunieron la semana pasada para avanzar en la integración de la vía a su paso por el término municipal y el análisis de la supresión de la pasarela elevada de la estación de trenes de Vila-real. En la reunión, participaron también el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol; el subdirector de Estaciones Este de Adif, Juan Cano; el arquitecto municipal, Ernesto Ramos, y el ingeniero municipal, Carlos Arenós.

En el encuentro se acordó el análisis y estudio de la vía férrea a su paso por el término municipal, en particular en lo relacionado con la supresión de la pasarela. “La directora general ha venido con su equipo técnico a Vila-real con una solución para eliminar la pasarela, que es nuestro objetivo más inmediato y prioritario y hacer un paso inferior. Ambas partes coincidimos en la necesidad de ir más allá. Es el momento de luchar por una adecuada integración y la mejora del tren a su paso por Vila-real”, argumenta el alcalde.

“Coincidimos en que lo más urgente es el ámbito de la estación de tren, pero es el momento de poner las luces largas y plantear soluciones integrales que nos garanticen la integración de la vía en los 2,3 km de recorrido por el término municipal, manteniendo la estación en su ubicación actual y modernizando el edificio y su entorno, coordinado con la creación del intercambiador de transportes que está previsto en la zona”, incide Benlloch. Con este objetivo, Adif y el Ayuntamiento avanzarán en las propuestas, que se presentarán en una próxima reunión prevista para octubre.

El alcalde ha querido agradecer el compromiso mostrado por la directora general y su equipo para “resolver la situación de la pasarela de la estación, cuyo fin está ahora, más cercano”. “Pero no sólo eso; han entendido que una ciudad como Vila-real, con todas las oportunidades que tenemos en el horizonte, no puede seguir como hasta ahora y merece una solución de integración de la vía férrea en el término municipal. Las propuestas que se van a plantear, con algunas acciones de integración urbana en varios puntos, pueden ser muy interesantes para el futuro de Vila-real. Aunque la urgencia está en la estación, no nos quedamos ahí: queremos una solución definitiva para permitirnos el futuro y por eso visitamos con todo el equipo técnico los 2,3 kilómetros de recorrido urbano de la vía a su paso por Vila-real”, concluye.