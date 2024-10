Compromís desvela talleres a alumnos de centros diocesanos que niegan la homosexualidad: “Son torturas”

Compromís ha desvelado este lunes el contenido de talleres destinados a alumnos de 1º y 2º de ESO en centros diocesanos valencianos que niegan la homosexualidad, usan terminología de la extrema derecha, y aluden a las polémicas terapias de conversión sexual de personas LGTBI, prohibidas por la ley autonómica. El diputado de Compromís Francesc Roig ha hecho público un dossier de materiales didácticos, elaborado por la psicóloga Lourdes Illán Ortega, “que ha creado terapias de conversión basadas en posturas acientíficas” y es asimismo formadora de la Fundación San Vicente Mártir de colegios diocesanos.

La formación valencianista ha hecho público pare del material impartido. “Son auténticas torturas para personas LGTBI”, ha afirmado Roig, quien también ha anunciado que Compromís denunciará ante la Fiscalía los hechos. El parlamentario autonómico denuncia que se trata de una “trama” y no de “casos aislados”. También ha lamentado la inacción de la Conselleria de Educación, dirigida por José Antonio Rovira.

Los “talleres de la vergüenza”, tal como los ha definido, promueven “abiertamente” las terapias de conversión sexual a personas LGTBI, prohibidas por la ley autonómica. “Se dice que es posible reparar la homosexualidad y se niega la existencia de las personas LGTBI”, afirma Francesc Roig, quien destaca que están dirigidos a alumnos de 12 y 13 años, una etapa clave en el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes.

Los materiales, según el diputado de Compromís, se han usado en los 60 centros diocesanos de la provincia de València. El diputado Francesc Roig, acompañado por el portavoz Joan Baldoví, ha puesto un ejemplo clarificador: “entre el material de formación del profesorado se quejan de que en los años 70 del siglo pasado la homosexualidad dejó de considerarse un trastorno psicológico y psiquiátrico por la 'presión del lobby gay' y que esto prohíbe que se estudie 'la forma de ayudar a las personas con AMS [Atracción Sexual hacia el mismo Sexo]”. O sea que se quejan de que se ponen trabas para curar lo que consideran una enfermedad. Es vergonzoso y también ilegal porque atenta contra el artículo 7 de la Ley LGTBI valenciana“.

En los documentos para el profesorado preparados por Lourdes Illán también se apela a trabajar en clase la “terminología sexual correcta” y que los docentes de los centros explican que los términos homosexual, gay o lesbina no son correctos, que hay que utilizar el concepto AMS y que solo hay dos maneras de ser persona: hombre o mujer.

El portavoz de políticas LGTBI de Compromís en las Corts Valencianes ha destacado que “el material elaborado para el profesorado contempla auténticas aberraciones respecto a las indicaciones que hay que dar al alumnado y sugiere que se comentan cuestiones que literalmente dicen: ”Aunque a ti no te guste hacer lo que se supone que hacen los hombres, eso no te ha de separar del grupo de chicos y no te metes en otro grupo, ya que eso te lleva a ir con chicas.....Esto es como si soy valenciano y con 10 años me voy a vivir a Andalucía y al regresar unos años más tarde hablo con acento andaluz. He perdido identidad y me ven como ‘el andaluz’. Pues en el caso de la sexualidad pasa lo mismo, ya que entre los chicos soy la nenita y entre las chicas el tío“.

Roig ha asegurado que “estos centros concertados no son espacios seguros para el alumnado LGTBI, a los cuales se les niega su existencia y actuaremos con contundencia”.

La formación ha denunciado la inacción del Consell que preside Carlos Mazón y ha exigido que la inspección educativa “intervenga y que se envíe de oficio a la Unidad Especializada de Orientación en Igualdad y Diversidad en todos estos centros”.

Compromís mantiene en la red el espacio web noestamosenfermas.com donde se pide colaboración a la ciudadanía para denunciar estas actuaciones y ayudar a las víctimas que han sufrido estas pseudoterapias homófobas.