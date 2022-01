La Comunitat Valenciana, escenario de películas y series: de Carmen Machi y Karra Elejalde a Tom Holland y Antonio Banderas

La Comunitat Valenciana es tierra de rodajes y así lo constatan el gran surtido de producciones audiovisuales ambientadas en la región que tienen previsto estrenarse este próximo año. Valencia, Castellón y Alicante han acogido la filmación de películas y series que se hallarán entre las más destacados de la cartelera cinematográfica y de la oferta de las plataformas audiovisuales en 2022.

Su atractivo reside tanto en el tirón de sus protagonistas, con actores de proyección internacional de la talla de Tom Holland, Priyanka Chopra y Antonio Banderas, como por los temas que abordan, como el fenómeno social y musical de la ruta y las adaptaciones de una obra de teatro premiada con el Max, del clásico literario El mago de Oz y de una franquicia de videojuegos.

Las películas que vienen

La Comunitat es el telón de fondo de los nuevos estrenos de Paco León, María Ripoll, Roberto Bueso y Vicente Villanueva, así como del debut en la dirección de Avelina Prat.

Paco León ha rodado en Alicante parte de su propuesta para Netflix Rainbow, una versión contemporánea de la icónica novela El maravilloso Mago de Oz, de Lyman Frank Baum. La debutante estará arropada por Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo en el relato del viaje iniciático de una adolescente. En la trama, que cuenta con los jóvenes talentos de la escena musical Áyax Pedrosa y Wekaforé Jibril, también tienen un gran peso otras disciplinas artísticas como la danza, las artes plásticas y la moda.

El director valenciano Roberto Bueso también ha contado con Carmen Machi para su reválida en la dirección tras su ópera prima La banda. Su segunda película se titula Llenos de Gracia y relata el empeño de una monja para sacar adelante a un grupo de chavales de un orfanato amenazado de cierre con la puesta en marcha de un equipo de fútbol. Este alegato a favor de la educación y la transmisión de valores se ha rodado en localizaciones de Carcaixent, Burjassot, San Antonio de Benagéber, Quesa, Paterna, La Eliana y Gandía, y cuenta en el reparto con rostros con tirón entre el gran público como Paula Usero, Nuria González y Manolo Solo.

Pero si hay un título con un elenco que puede hacer saltar la taquilla es Uncharted, liderada por el protagonista de la película estrella de estas Navidades, Spiderman: No Way Home, Tom Holland. El nuevo proyecto del último actor que ha dado vida al hombre araña está basado en la franquicia de videojuegos de PlayStation y se ha concebido como una épica aventura de acción. Escenarios que invitan a la aventura en Jávea han acogido una búsqueda del tesoro donde participan Mark Wahlberg y Antonio Banderas.

La directora María Ripoll también ha acometido una adaptación, pero en este caso de una obra de teatro, Nosotros no nos mataremos con pistolas, del dramaturgo valenciano Víctor Sánchez Rodríguez, reconocido con el Premio Max a la Mejor Autoría Revelación en 2016. Ingrid García-Jonsson, Elena Martín y Joe Manjón interpretan a un grupo de amigos que tras años de distanciamiento vuelven a verse en un pueblo pesquero para celebrar una efeméride. El reencuentro tuvo lugar en diversas localizaciones de Sagunto y la localidad de Quartell, en la comarca valenciana de Camp de Morvedre, así como en el municipio castellonense de Almenara.

En contraste, el realizador valenciano Vicente Villanueva ha desplegado su comedia El juego de las llaves por más de 30 localizaciones de la ciudad de Valencia, así como en Elche y Ontinyent. En esta adaptación de la serie mexicana del mismo nombre, cuatro parejas ponen a prueba su monogamia. Las interpretan, entre otros actores, Eva Ugarte, María Castro, Tamar Novas, Miren Ibarguren y Fernando Guallar.

La ópera prima de Avelina Prat tiene un talante más íntimo y personal. El guion de Vasil está basado en una experiencia de estupor compartida con su padre. Su debut en la ficción cuenta la historia de un inmigrante búlgaro que duerme en la calle y es un excelente jugador del bridge y el ajedrez. Un intelectual jubilado al que también le gusta el tablero lo acoge en su casa para fascinación de su hija. Los actores que los interpretan son Ivan Barnev, Karra Elejalde y Alexandra Jiménez, que, entre otros espacios, filmaron en Valencia, Sueca, Silla y en el Casal Jove de Puerto de Sagunto.

Las series que vienen

Este año que llega, las producciones seriadas rodadas en la Comunitat van a enseñar al mundo, entre otros hitos culturales de la Comunitat, el itinerario de las discotecas míticas de los noventa en el entorno de la Albufera y la tradición de las Fallas, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La superproducción más ambiciosa de Amazon ha anclado una de sus franquicias en la ciudad de Valencia y el pantano de Tous. Los hermanos Russo, responsables de Vengadores y Capitán América, dirigen Citadel, un thriller de historias interconectadas con tramas en Estados Unidos, Italia, India y México, que en nuestro país está ambientada en plenas fiestas de las Fallas. Los actores Priyanka Chopra, Miss Mundo 2000, y Richard Madden, que dio vida a Rob Stark en Juego de tronos, han rodado sus escenas de acción en el Palau de Malferit, la plaza Doctor Collado, las Torres de Serranos y la Ciutat de les Arts.

El director valenciano Borja Soler ubicará sus cámaras, en cambio, en pleno corazón de la Albufera para mirar al pasado reciente en la inminente producción La ruta, sobre el mayor movimiento clubbing de España. La serie de Atresplayer Premium contará entre sus protagonistas con Alex Monner, Elisabet Casanovas, Claudia Salas, Guillen Barbosa y Ricardo Gómez en el viaje de un grupo de amigos de El Perelló desde que entraron a la discoteca Barraca por primera vez, en 1981 hasta su despedida en una masificada ruta destroy en 1993. La serie contará la década que Valencia se pasó bailando.

Desconocidas también trata sobre una amistad, pero en este caso, inesperada y llena de sorpresas. La producción de Canal Sur y À Punt narra la historia de dos mujeres que, tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, unen sus caminos. El argumento se sitúa en la época actual y aúna las idiosincrasias valenciana y andaluza.

Por último cabe destacar el rodaje de dos series internacionales que van a transformar la localidad valenciana de Ribarroja del Turia en un casino de Miami y en una oficina del FBI, respectivamente. La primera se titula Mobking. The War of the Godfather's y es la continuación de la webserie Mobking, galardonada con el premio a la mejor serie online y al mejor actor principal en el Widescreen Festival. En esta nueva entrega, el rey de la mafia del título sale de la cárcel y se convierte en socio de un casino, donde de inmediato y a pesar de su intención de vivir en la legalidad, se verá tentado por negocios ilícitos.

La segunda es Smoking Gun A Murder Mystery, y se centra en la investigación de un asesinato de derechos civiles en Los Ángeles durante la turbulencia de la década de las 80. Su protagonista es un agente del FBI que en la resolución del caso chocará con la contra nicaragüenses y descubrirá la conexión de la CIA con el narcotráfico en Los Ángeles.