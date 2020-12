Alrededor de 800 camiones valencianos, retenidos en colas kilométricas en los accesos al Reino Unido

Unos 800 camiones de Valencia pueden estar retenidos en las colas kilométricas en los accesos al Reino Unido debido al incremento de pedidos de las empresas británicas ante la amenaza de aranceles y el temor de desabastecimiento a partir del 1 de enero, cuando el país deje de ser miembro de la Unión Europea.

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha preguntado a sus empresas socias y ha contado unos 400 vehículos en los pasos fronterizos entre Francia y Reino Unido, una cifra que se puede duplicar teniendo en cuenta a las empresas que no forman parte de esta entidad, según una estimación del secretario de esta federación, Carlos García.

"La preocupación es muy grande" ante el agravamiento de las colas que se están produciendo en las dos últimas semanas con las últimas restricciones en Francia, según García, que señala en declaraciones a EFE que ya se preveía un aumento de los controles del lado británico como "una manera de autoafirmarse en la separación estableciendo controles y haciendo visible que no son de la UE".

En las últimas dos semanas, los conductores han padecido colas de 5, 6 y 7 horas pero este fin de semana se han recrudecido y permanecen retenidos un día y medio al haber menos aduaneros.

No van preparados para una situación así ya que, aunque la zona fronteriza del Eurotúnel está dotada "razonablemente", no está pensada para asumir "esta situación desbordante e indigna" para la que desde aquí "pocas respuestas se pueden dar", ha explicado el secretario de FVET, que comenta que hay transportistas que ya no quieren hacer el recorrido.

Los camiones que parten de Valencia llevan material industrial y textil y también mercancía perecedera, como cítricos. En este caso, aunque los equipos van preparados para contingencias al llevar refrigeración, esta mercancía corre riesgo de perderse, según las fuentes.

Para García, el incremento de pedidos de las empresas británicas no viene por este tipo de mercancía perecedera sino por el acopio de mercancía del continente ante el temor de aranceles y la incertidumbre sobre el abastecimiento, a modo de lo que ocurrió con el papel higiénico en los supermercados durante el confinamiento, porque "no sabemos qué va a pasar a partir del 1 de enero", ha señalado.