Bromera presenta les principals novetats de la tardor literària

Bromera ha presentat aquest matí a la llibreria Vuelo de Palabras de València les principals novetats de la tardor en una roda de premsa en quèl han participat, a més dels editors Marc Senabre i Paula Soriano, tres de les autores que signen algunes de les apostes importants de l’editorial: Argila i calç, d’Elvira Cambrils; Les absències, d’Irene Klein Fariza, i Una habitació als núvols, de Patricia Campos.

Bromera inicia la rentrée literària amb novetats destacades per a tots els públics i la renovació de la col·lecció infantil més emblemàtica, 'El Micalet Galàctic'. En l’àmbit dels adults, destaca la incorporació de noves veus femenines al catàleg i l’aposta per les traduccions internacionals d’autors consolidats. En aquesta línia, per a l’inici de 2024, hi ha prevista la publicació d’un nou llibre de Pierre Lemaitre, el segon títol de la tetralogia 'Els anys gloriosos'.

Per la seua banda, Marc Senabre ha reivindicat l’aposta decidida per la narrativa adreçada al públic adult i la col·lecció insigne d'aquest sector: 'L’Eclèctica'. Per a la tardor de 2023 presenta un catàleg que combina grans noms internacionals amb noves veus que s’incorporen a l’editorial.

Les veus femenines són les grans protagonistes de la nova temporada de 'L’Eclèctica'. Montserrat Morera Escarré ha donat el tret d’eixida amb la publicació d’Aures, un recull de relats, i Elvira Cambrils hi ha publicat Argila i calç, Premi Enric Valor de Novel·la.

Cambrils ha destacat la importància de la sororitat entre dones i ha volgut mostrar el drama que viuen moltes d'elles encara hui en dia. En la novel·la, les dues protagonistes es complementen mútuament. Amina no vol contar la seua història de violència per por, però Blanca està decidida a fer-la pública perquè no caiga en l'oblit. D'altra banda, és Amina qui retorna a Blanca les ganes d'escriure i, fins i tot, de viure.

Així mateix, cal destacar el Premi València de Narrativa Si tenim vida i salut, de Josep Franco, que torna a Bromera quaranta anys després de la seua primera novel·la per a oferir-nos un retrat d’una època en què la cultura lluitava per sobreviure.

A més, s’incorpora al catàleg Germà Garcia Belmonte amb la seua òpera prima, Quan mou la carlinada. Una nouvelle que ens transporta a Castelló durant la segona carlinada a través dels ulls d’un xiquet; concisa i evocadora per als amants de la novel·la històrica.

Per al públic juvenil, en la col·lecció 'Trànsit', destaca Les absències, d’Irene Klein Fariza, guanyadora del Premi València Nova de Narrativa en Valencià de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, en què el jurat va destacar l’originalitat d’una novel·la escrita amb una veu pròpia i inspirada. L'autora ha posat l'accent en el paper tan important que té el lector en aquesta obra de relats interconnectats: formar-ne el trencaclosques a partir de les històries que llig.

En la mateixa col·lecció, el reconegut autor Paco Esteve presenta Somiaria libèl·lules, Premi l’Alcúdia de Narrativa Juvenil. Una novel·la sobre el poder de la imaginació i la necessitat de desafiar els límits i trencar els estereotips.

Pel que fa a les traduccions, s’ha publicat Les germanes Jacobs, l’última novel·la de John Banville, en aquest cas, amb el pseudònim de Benjamin Black. L’autor irlandés presenta la seua novel·la de crim més ambiciosa fins ara, en la qual dos detectius s’uneixen per resoldre un misteri que abasta tot el món.

A més, Bromera publicarà durant el primer trimestre de 2024 el nou llibre de Pierre Lemaitre, El silenci i la ràbia, el segon títol de la tetralogia 'Els anys gloriosos'. Aquest títol arriba després del gran èxit d’El gran món, i ho fa amb coberta pròpia, il·lustrada per Fran Parreño.

Aposta per la novel·la il·lustrada i gràfica infantils

La novel·la gràfica infantil continua sent una de les apostes destacades del nou curs amb la publicació de més títols i la consolidació de les sèries més exitoses. Al setembre es va sumar a la col·lecció 'La Tira' Una habitació als núvols, de Patricia Campos i Teresa Broseta, un cant a l’optimisme, la importància de ser un mateix i el qüestionament dels estereotips de gènere. Campos ha afirmat que en aquesta obra ha volgut exposar els problemes als quals s'enfronten les dones quan volen entrar en un món tradicionalment d'homes, com és el cas de l'aviació. Ella mateixa encara es troba amb la incredulitat de moltes persones que no es creuen que una dona haja sigut capaç d'arribar tan lluny com ella.

També es van incorporar Els Robotots al jardí de les Hespèrides, d’Oriol Canosa i Jordi Sunyer, i caldrà esperar fins al novembre per a poder llegir Misteri a Nadàlia, de Jacobo Feijóo i Martín Rodríguez, la tercera aventura de Carmilla LeFanú, la protagonista de la sèrie 'Claus'.

L’univers de Rocio Bonilla i el seu personatge més entranyable continuaran ampliant-se, amb un nou calendari de Minimoni per a 2023-2024 i el puzle Four Seasons, dedicat a les quatre estacions. A més, per als lectors i les lectores més menuts, la sèrie «Babymoni» afig el títol Estic contenta!, i al novembre es publicarà la versió en cartó de Què és això de l’amor, Minimoni?, dirigida al públic de 0 a 3 anys.

En àlbum il·lustrat, destaca Tacatac!, un nou llibre d’Anya Damirón amb l’il·lustrador Pablo Pino. Ens trobem davant d’una nova història de l’aclamada autora sobre la importància de l’amistat, la companyonia i la col·laboració. A més, arriba també l’àlbum El monstre de l’armari odia el Nadal, una nova aventura del protagonista d’aquesta sèrie d’èxit internacional, de l’autor francés Antoine Dole.

També cal destacar l'àlbum de Bertomeu Un partit de por. Els espantacriatures contra Pataxula. En la tercera aventura musical de Pataxula, els espantacriatures valencians competiran contra els humans en un partit de futbol que decidirà el futur de la humanitat.

Impuls d’'El Micalet Galàctic'

Aquest trimestre la col·lecció 'El Micalet Galàctic' renova disseny a partir de la publicació del clàssic El fantisma Kasimir, d’Angela Sommer-Bodenburg. El nou disseny passa per la introducció del color en les sèries de 6 a 10 anys i d’una proposta gràfica més atractiva que enriquirà l’experiència lectora dels més menuts. El canvi de disseny forma part d’una estratègia d’impuls de la col·lecció de lectures referent de Bromera i s’acompanyarà de diverses accions en llibreries i escoles.

La nova novel·la de Pierre Lemaitre es publicarà el 2024

L’autor francés de prestigi internacional Pierre Lemaitre continua el seu nou cicle històric anomenat 'Els anys gloriosos', una tetralogia que va començar al gener d’enguany amb la publicació en Bromera d’El gran món.

D’aquesta manera, Bromera té el plaer de confirmar el segon títol d’aquest referent de la literatura històrica, que es dirà El silenci i la ràbia i està previst que es publique al març de l’any que ve.

Aquesta tetralogia presenta la història d’una saga familiar que viu en el període anomenat a França els «trenta gloriosos», els anys que van des del final de la Segona Guerra Mundial fins a la crisi del petroli de la dècada de 1970.

A més, a partir d’aquest segon títol, Bromera començarà a editar les novel·les d’aquesta sèrie amb cobertes pròpies i diferenciades de l’edició francesa. L’il·lustrador que dissenyarà la coberta d’El silenci i la ràbia serà Fran Parreño.