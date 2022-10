La desena edició de la 'Plaça del Llibre' arriba a València: “Més de tres mil provocacions” a l'abast de la gent

La dècada de la Plaça del Llibre de València és ja una realitat. El tret d’eixida del gran encontre de literatura en valencià es va produir el passat dimecres amb la inauguració de la seua desena edició, coincidint amb el lliurament dels Premis Plaça del Llibre i la primera jornada d’aquest esdeveniment, que ja compta amb més de quinze entitats coorganitzadores i col·laboradores. “Una acció coral i festiva al voltant de la nostra llengua”, tal com va destacar, Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre en l'acte d'inauguració.

Aquest gran aparador literari de València està instal·lat a la plaça de l’Ajuntament fins dilluns 31 d’octubre, en una edició marcada per la completa normalitat post pandèmica, després de dos anys de restriccions sanitàries. Aquesta fira del llibre en valencià, ha complit deu anys de vida en València, i s’ha expandit a algunes de les principals ciutats del País Valencià -com Alacant, Castelló i Gandia, a les quals s’ha afegit enguany a Elx i, excepcionalment per ser l’any Fuster, a Sueca-. En aquest sentit, “la unió ens ha fet forts i per això hem pogut expandir-nos”, ha recordat Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL.

Durant les sis jornades de la Plaça d’enguany, els visitants no solament podran descobrir un bon grapat de novetats editorials per a omplir les prestatgeries, sinó que també podran gaudir de més de 80 activitats culturals programades: presentacions de títols, debats literaris, contacontes, concerts, teatre, podcasts en directe… En definitiva, una festa al voltant del llibre, el qual és el protagonista del 10é aniversari d’aquest esdeveniment. En aquest sentit, Domínguez ha volgut destacar el seu paper primordial evocant Joan Fuster: “Un bon llibre és sempre una provocació i, des de hui i fins dilluns, teniu al vostre abast més de tres mil provocacions”.

Després d’una primera jornada de la Plaça del Llibre de València, protagonitzada per les activitats escolars matinals, el seminari del Cefire València a la vesprada i, seguidament, el lliurament dels Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil atorgats per l’Associació de Bibliotecaris Valencians, les entitats coorganitzadores i col·laboradores de la Plaça del Llibre han donat el tret d’eixida de la 10a edició de la fira.

“Hui estem d’enhorabona com a poble i com a ciutat”, va afirmar Ximo López a l’acte inaugural. Aquesta és, segons López, “una iniciativa que considerem absolument necessària que ha fet que ens recordem de l’important de l’ús de l’espai públic si més no al voltant del llibre”.

Premis Plaça del Llibre 2022

Dimecres es lliuraren els Premis Plaça del Llibre al Centre Octubre de Cultura Contemporània. Es tracta dels guardons atorgats per la Plaça del Llibre, el major aparador de llibres en valencià, i compten amb tres categories: el Premi Trajectòria Literària, el Premi a la Difusió i el Premi a la Trajectòria Editorial. Aquests guardons es celebren des de l’any 2014 en les categories del Premi a la Difusió i el Premi a la Trajectòria Literària; i des de l’any 2019 al Premi a la Trajectòria Editorial. Aquests reconeiximents pretenen “ser un homenatge i un reconeixement a persones i entitats que fomenten la lectura i la difusió de la nostra llengua i cultura”, afirmen des de l’organització. Els guardonats del cicle 2022 han estat el poeta de La Safor Josep Piera amb el Premi Trajectòria Literària; l’editorial valenciana Edicions del Bullent amb el Premi Trajectòria Editorial; i l’Espai Joan Fuster de Sueca amb el Premi Difusió de la Cultura Valenciana.

El guardó a Edicions del Bullent, una de les editorials de més recorregut al panorama valencià, coincideix amb el seu quaranta aniversari.“Cal dir que els llibres de Bullent i la seua aportació han configurat i donat prestigi al ric i variat panorama de les nostres lletres”, ha declarat Àfrica Ramírez, presidenta d’AEPV (Associació d'Editorials del País Valencià).

Pel que fa a la difusió de la cultura valenciana, enguany se li ha atorgat a l’Espai Joan Fuster de Sueca, concordant amb el centenari del naixement de l’intel·lectual per excel·lència d’aquesta ciutat. Aquesta institució rep el guardó per ser element difusor de la cultura arran de la seua tasca com a centre de difusió de l’obra de l’escriptor suecà amb la finalitat de conservar, gestionar i difondre els fons que ens va llegar. “La casa Fuster està viva i en constant evolució, perquè sempre se sumen nous projectes ambiciosos”, ha recordat Anna Oliver, presidenta d’ACPV (Acció Cultural del País Valencià).

La Plaça del Llibre ha decidit atorgar el Premi d’Honor 2022 a la Trajectòria Literària a l’escriptor Josep Piera, per la importància i exemplaritat de la seua tasca Intel·lectual i per contribuir de manera incansable a la vida cultural del País Valencià. Mercé Viana ha explicat que “Josep Piera ha viscut i viu per a la literatura, ha sigut un activista cultural admirable i gràcies a la seua obra, el País Valencià ha sonat fora de les nostres fronteres”.

“Deu anys fent història, deu anys visibilitzant el llibre i la literatura en llengua catalana al carrer, a les places, vertebrant el país, mostrant als lectors la gran varietat de títols i autors que tenim en la nostra llengua”. Per això, “el nostre present és avui”, va apuntar Domínguez a la inauguració; sense oblidar que “construïm des d’ací, avui, el nostre futur”.