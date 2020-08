El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola presenta Apothéose Ensemble

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola continua amb la programació el divendres 7 d'agost a les 22.30 al pati d'armes del castell del Papa Luna amb Apothéose Ensemble, una formació de Madrid que amb el títol 'A tribute to tears' interpretarà sonates de Georg Friedrich Händel.

Després de l'èxit de la seua gravació anterior, dedicada a recuperar el patrimoni musical conservat a la Biblioteca Nacional d'Espanya, Apothéose Ensemble aborda en aquest programa una selecció d'obres del compositor Georg Friedrich Händel (1685-1759).

Les interpretacions de Händel els han fet mereixedors dels màxims premis en diverses competicions europees, que han convertit el jove grup madrileny en un dels grups especialitzats en música antiga de referència al nostre país.

La XXV edició del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, que se celebra del 3 al 12 d'agost amb un total de tretze concerts, està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, amb la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Peníscola.

A causa de les condicions de mobilitat dels artistes internacionals per la pandèmia de la COVID-19, s'ha adaptat la programació reforçant-la amb gran presència d'actuacions d'agrupacions valencianes de gran nivell gràcies al pla 'reaCtivem', també amb més actuacions familiars.

D'aquesta manera, el festival comptarà amb veus valencianes destacades, com Èlia Casanova, Premi Carles Santos de la Música Valenciana al millor disc de recuperació del patrimoni musical, o Mara Aranda en un espectacle familiar.

Pel que fa a la localització, quatre dels concerts se celebren al Palau de Congressos de Peníscola, dels quals tres seran per a públic familiar i entrada lliure. Els altres tenen lloc a l'emplaçament habitual del festival, el castell del Papa Luna.

Cal destacar que la celebració dels 25 anys de festival s'ajorna per les condicions sanitàries fins a l'edició de 2021. D'altra banda, el disseny del cartell d'aquesta edició és de l'estudi castellonenc Juárez Casanova.

Programació

El dia 8 d'agost al castell serà el primer dels dos concerts de Capella de Ministrers en el festival, dirigits per Carles Magraner. Aquest dia també hi haurà l'actuació de la soprano Èlia Casanova, el concert 'Mediterrània. Un mar de villanellas, villancicos y canciones', i el 9 d'agost, a les 19.30 hores, al Palau de Congressos, amb la veu d'Aranda, 'Tirant i Carmesina', un concert per a públic familiar a partir de 6 anys amb entrada lliure.

El 9 d'agost tornen els concerts al castell del Papa Luna amb l'actuació de La Guirlande, vinguts d'Aragó, i el seu concert 'Bach & sonidos'.

La formació valenciana Estil Concertant actuarà el 10 d'agost al castell del Papa Luna amb la soprano Olga Pitarch i Marisa Esparza en la flauta travessera i la direcció.

Tornem al Palau de Congressos amb un altre dels espectacles per a públic familiar i entrada lliure l'11 d'agost a les 19.30: Emilio Villalba & Sara Marina & Ángeles Núñez presenten 'Cantica, Magallanes y Elcano, la música de una aventura'.

El mateix dia a les 22.30 al castell del Papa Luna, el grup de Castelló Il Dolce Incontro, format per Rafael Quiralt, Francesca Sala i Víctor Yusà, oferiran el concert 'Herois duo'.

Tanca el festival el 12 d'agost al castell del Papa Luna el concert de Mediterrània Consort sota la direcció del flautista David Antich, que interpretarà els concerts per a flauta dolça i viola de gamba de Telemann.

Entrades

El preu de les entrades als concerts és de 12 euros. Hi ha un abonament per als deu concerts al preu de 100 euros i per a cinc concerts per 50 euros.

La venda anticipada està disponible en (consultar aquí) i a partir de l'1 d'agost hi haurà venda al Palau de Congressos de Peníscola de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i venda al castell tots els dies de concert de 21 a 22.30 hores.

Les representacions disposaran de totes les mesures de seguretat, higiene i distanciament que exigeix la crisi de la COVID-19, per la qual cosa s'han reduït els aforaments de tots els espais del festival.

Tota la informació del festival es pot consultar en consultar ací.