El Festival Itinera seguirá recorriendo els ‘pobles xicotets’ de la Comunitat Valenciana hasta finales de octubre

“No quedan días de verano”, así reza la canción del conocido grupo Amaral y así estarán pensando muchos esta semana, sobre todo aquellos que estos días estén sufriendo aquello que se ha decidido llamar “estrés postvacacional”. Se acaba el verano y con él también la mayoría de las fiestas de los pueblos; algunos aún celebran sus días grandes en el noveno mes, pero la mayoría ya están empezando a pensar en las del año que viene. Pero no todo van a ser malas noticias, porque aunque se acaben las vacaciones, las fiestas de los pueblos, y empiecen los 'días de cole', Itinera continúa.

El autobús del Festival Itinera aún tiene gasolina para rato y continuará rodando y llevando la música de calidad a los 'pobles xicotets' de la Comunitat Valenciana hasta finales de octubre. Ya vamos cara al tercer año que el festival más itinerante no se queda en actuaciones estivales, como la mayoría de festivales, sino que prosigue con los conciertos gratuitos con la mismas ganas, energía y empatía que a principios de verano.

Y ¿cómo se consigue esto? Pues además de con el trabajo incansable de todo el equipo Itinera durante todo el año, se consigue gracias a la gasolina inagotable del festival más itinerante. Un depósito lleno gracias al apoyo de las instituciones, al cariño de los pueblos por los que pasa el festival, y por supuesto, al talento y esfuerzo de los grupos que participan y se implican a tope desde el primer momento en esta gran aventura. Es el caso de Meraki dúo, uno de los grupos que más actuaciones está realizando en esta tercera edición de ItineraCV, formado por la voz de María García acompañada del espectacular saxo en manos de Eric Benavent. Un Eric Benavent que se involucró en esta gran aventura desde la primera edición “desde el principio creí en el proyecto Itinera porque son proyectos que la música necesita; se ayuda a los pueblos que no tienen recursos, a los músicos porque la energía y la conexión con el público en esos escenarios es increible, e incluso es positivo para la música en general”.

Tanto Eric como María están acostumbrados a tocar en grandes escenarios y con figuras de primera línea como C.Tangana o Manuel Carrasco, pero siempre atienden la llamada de Itinera sin pensarlo porque “es un festival que tiene un sabor especial” por eso siempre destacan la proximidad del público de Itinera que te hacen sentir como en casa, “recuerdo que en un concierto en un pueblo de 15 habitantes se me rompió el coche, y llegué tarde sin cenar y muy apurado, y cuando llegué una vecina del pueblo me dio de cenar en su propia casa y me trataron como si fuera su hijo, esas cosas que te marcan solo pasan en festivales como Itinera”.

Y utilizando otra conocida canción, en este caso uno de los grandes éxitos de Los Piratas, cuyo estribillo dice algo así como ‘’ No te echaré de menos en septiembre’’, en Titaguas este viernes no echarán de menos a Itinera. El autobús del festival más itinerante llegará a las 22h de la noche del próximo viernes 6 de septiembre a la Plaza de la Iglesia del pequeño pueblo de los Serranos, con la actuación de ‘Sergio Vázquez dúo’ que inaugura los conciertos de septiembre de ItineraCV.

Nadie echará de menos al Festival Itinera porque rueda y rueda, y seguirá rodando.