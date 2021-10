La Fira del Llibre inaugura la nova normalitat cultural a València

La 56 Fira del Llibre de València serà el primer batec d’una ciutat que dona per superada l’emergència sanitària. Després de la supressió de pràcticament totes les restriccions per part del Govern autonòmic, ateses les dades epidemiològiques i la vacunació, el certamen literari que acullen els Jardins de Vivers serà el primer esdeveniment multitudinari de la capital valenciana. “La Fira no arriba a la primavera, però arriba en una nova primavera”, va dir el president de la Generalitat, Ximo Puig, que va apuntar a un “renaixement” social després de la crisi en la presentació prèvia a la inauguració de l’esdeveniment cultural.

En la recuperació emocional durant i després de la pandèmia la literatura, l’assaig o la poesia han tingut un paper fonamental, com indiquen els índexs de lectura. Segons va apuntar el president autonòmic, el 65% de la població enquestada va llegir més durant el confinament i apunta que continuarà fent-ho. “Durant la pandèmia els llibres han sigut aliats. La lectura ha sigut un far”, va assenyalar Puig, que va anunciar un augment d’un 25% del pressupost per a reforçar el pla de foment de la lectura.

La fira postpandèmica, que arranca dijous fins al 24 d’octubre, aspira a situar la cultura valenciana com a universal, amb l’homenatge als poetes Francisco Brines, Premi Cervantes mort l’abril passat, i a Marc Granell, Premi de les Lletres Valencianes 2020. La composició de les grans signatures serà equilibrada per sexes i comptarà amb Bàrbara Blasco (premi Tusquets 2020), Rafa Lahuerta (Premi Lletraferit 2020), Carlos Marzal (Premi Nacional de Poesia el 2001), Gioconda Belli (que acumula una vintena de premis a Amèrica), l’assagista Lourdes Toledo i altres autors de caire nacional com Julia Navarro, Santiago Posteguillo i Javier Sierra, segons destaca l’organització.

L’última edició del certamen vol ajudar a visibilitzar el sector, eclipsat per les grans cadenes i llastrat per la competència deslleial. En aquesta línia, el president del Gremi de Llibrers de València, Juan Pedro Font de Mora, va remarcar la “tasca importantíssima” que duen a terme les llibreries, “sobretot les menudes, les de barri i poble”.

Encara que l’aportació cultural és difícilment quantificable, l’organització, en què participen la Fundació Fira del Llibre i el Gremi de Llibrers, a més dels quatre nivells de l’Administració pública (el Ministeri de Cultura, la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de València), va assenyalar algunes xifres. S’espera comptar amb la presència de 150 autors, mig centenar de grans signatures, recuperar el mig milió d’assistents d’edicions anteriors i la facturació, que estava al voltant d’un milió d’euros. “La fira dura dues setmanes, però els llibres estan en les llibreries els 365 dies de l’any”, recorda María Bravo, presidenta de la fundació.