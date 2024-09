Las fotografías del Flaco recorren en el Muvim las pintadas callejeras de València de finales del siglo XX y comienzos del XXI

El Muvim (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) acoge desde este miércoles una selección de cuarenta fotografías del fotógrafo José García Poveda, ‘El Flaco’, que recorren algunas de las pintadas callejeras que se podían ver por las calles de la ciudad de València en los años ochenta y noventa del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, una exposición que muestra una Valencia fugaz e irónica en blanco y negro; el retrato urbanístico y social de una urbe donde las paredes y fachadas hablan.

El Flaco recuerda que la muestra parte de una selección de fotografías de pintadas callejeras que realizó para un libro que editó la Universitat Politècnica de València (UPV) en 2006, 'Pintadas'. A García Poveda le gusta el trabajo que se ha realizado, aunque reconoce que él hubiera expuesto las 250 fotografías que aparecen en el libro: “Hemos hecho una selección limitada por el espacio, pero me ha gustado el trabajo que han realizado, todo está en un cuarto extraño, pero ha quedado bonito”.

“Las paredes de las ciudades hablan, y siempre que veo algo y me ha llamado la atención lo he fotografiado, no me ha importado quién lo ha puesto y si es respetuoso o no o muy reivindicativo”, explica el fotógrafo, y añade que la exposición es el resultado de su trabajo en los diferentes barrios de la ciudad: “Me he movido por toda Valencia, hay pintadas por toda la ciudad, hoy en día tengo que fotografiarlas rápido porque ahora duran poco”.

Un libro publicado gracias a Sabina

El Flaco recuerda que el libro se publicó “gracias a Sabina”: “Hubo una recital de poesía en la Universitat Politècnica de València y vino Sabina, que me invitó a cenar y allí hice fotos, como siempre hago, de todo, entre ellas algunas de Sabina con el poeta Benjamín Prado, que lo tenía en brazos”.

Al día siguiente, relata, llevó las fotos que había hecho durante la cena a la UPV, y coincidió que llevaba la maqueta del libro sobre pintadas que había rechazado el editor. Allí estaba el vicerrector de Cultura, que se interesó por el libro: “Me pidió que se lo dejara y unas horas más tarde me llamó para editar el libro con 'Poliniza', el festival de grafitis y de pintura de la universidad, y ahora las fotos están en esta exposición”.

A pesar de que ya han pasado unos años desde que se tomaron estas imágenes, el fotógrafo innsiste en que todavía “siguen siendo vigentes”. “Cuando vine a ver la exposición había un guardia 'jovencito' que me confesó que le gustaban mucho porque se había dado cuenta las problemáticas seguían siendo las mismas, como por ejemplo las guerras”, relata.

García Poveda se lamenta de que “ya no se hacen pintadas casi, solo se manchan las paredes”. “Cuando veo una puerta que tiene 200 años y le han metido ahí un montón de tonterías, me da mucha rabia, porque ya no son como antes, ya que las críticas se han trasladado a Internet”, se lamenta.

Valencia-Photo

La exposición, que refleja la mirada del cronista que recoge “un pensamiento en concreto de una situación que está pasando en ese momento”, se enmarca dentro del ‘Festival Internacional de Fotografía y Debate, Valencia-Photo’, “Las pintadas son una parte de arte urbano, pero sobre todo son expresión urbana, algunas son gritos desesperados, realistas, políticos…”, comenta Amador Griñó, jefe de Exposiciones del MuVIM.

Nicolás Llorens, director de Valencia-Photo, ha apuntado que ‘Las Pintadas del Flaco’ “es la muestra que inaugurará la programación de la semana de apertura del festival, que este año cumple su tercera edición y que pretende convertir a la ciudad en el centro del mundo de la fotografía”.