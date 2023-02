La Generalitat crea una oficina per a ajudar en la difusió exterior de l’audiovisual valencià

La Generalitat Valenciana crea una oficina per a internacionalitzar la producció audiovisual valenciana. Després de l’èxit de films com El Agua, de l’oriolana Elena López Riera, projectada en la Quinzena dels realitzadors del Festival de Canes i amb dues nominacions en els premis Goya, l’executiu autonòmic vol potenciar els productes de segell valencià en el mercat internacional.

Per a reforçar aquesta faceta, la conselleria de Cultura que dirigeix Raquel Tamarit crearà l’Oficina de difusió exterior de l’audiovisual valencià, un organisme que gestionarà l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual. L’ens que dirigeix Teresa Cebrián s’encarregarà de la promoció de la indústria valenciana tant a escala nacional com internacional, amb focus especial en els festivals i en els certàmens de cinema i sèries. Segons ha indicat la presidenta de l’Acadèmia, assumeix el compromís d’una presència “regular i activa” en mercats i festivals internacionals, laboratoris i altres esdeveniments que es consideren fonamentals. Els responsables posen el focus a Canes, Berlín, Guadalajara (Mèxic), Màlaga o Biarritz, encara que assumeixen que no podran tindre presència en tots el primer any.

Sota la marca ‘gloVAL, el projecte, en què col·laborarà l’Institut Valencià de Cultura (IVC), arrancarà les seues activitats enguany, amb l’objectiu de fer més visible la producció pàtria. “Es tracta que el sector audiovisual tinga un punt de referència perquè l’acompanyem en el desenvolupament de projectes per optar a ajudes del nostre territori i consolidar la presència de les nostres produccions en mercats al voltant del món”, ha explicat Tamarit, que ha remarcat la qualitat de la indústria, a què aquest ens donarà “l’espenteta”. Al seu torn, la consellera ha recordat que s’ha triplicat la inversió en l’Acadèmia, que ha arribat enguany a 260.000 euros de pressupost.

L’oficina s’encarregarà d’organitzar esdeveniments de suport a l’audiovisual valencià en l’àmbit estatal i internacional; promoure l’audiovisual en mercats i laboratoris estatals i internacionals; acompanyar en la participació de produccions valencianes en festivals estatals i internacionals; assessorar per internacionalitzar projectes audiovisuals valencians en desenvolupament; secundar i crear bosses de viatge i acreditacions per a fomentar la participació de les empreses i les associacions en l’àmbit internacional; difondre els calendaris, els terminis i les condicions de participació en festivals i mercats audiovisuals, així com de les diferents convocatòries d’ajudes de caràcter estatal i internacional, i organitzar cursos de formació en internacionalització a les empreses audiovisuals valencianes. A més, segons el comunicat de Cultura, l’oficina es coordinarà amb festivals, mercats i laboratoris que compten amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura i també establirà ponts amb altres institucions públiques i privades com l’ICEX, l’Ivace, l’Oficina MEDIA Espanya, Catalan Films o la Plataforma d’Internacionalització de la Cultura Valenciana.