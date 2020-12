Les exposicions de 2021 en Bombas Gens: Juan Uslé, Irma Blank i una mostra de fotografia documental de la Col.lecció Per Amor a l’Art

A pocs dies d'arrancar el nou any, Bombas Gens ja té definit el programa expositiu que oferirà el 2021. Si la crisi sanitària no ho impedix, el centre d'art de la Fundació Per Amor a l'Art preveu exhibir dues exposicions individuals dels artistes Juan Uslé i Irma Blank, i una mostra col·lectiva de fotografia documental de la Col·lecció Per Amor a l'Art. Les tres exposicions s'acompanyaran de la publicació d'un catàleg per tal de potenciar la difusió de les mateixes.

Juan Uslé

La primera d'elles, Juan Uslé. Ull i paisatge, s'inaugurarà el 12 de febrer. Aquesta exposició, comissariada per Nuria Enguita i Vicent Todolí, presenta una selecció d'obres de l'artista des de finals dels vuitanta -amb paisatges expressionistes, abstractes i de pinzellada robusta- fins a una mostra de la sèrie Soñé que revelabas, amb obres realitzades en els últims deu anys.

Serà una oportunitat única per a contemplar un excepcional conjunt de treballs que abasta quaranta anys de trajectòria i recorre diferents etapes de l'obra d’Uslé.

Juan Uslé (Santander, 1954) és un dels artistes espanyols amb més reconeixement a nivell internacional i va ser guardonat el 2002 amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques del Ministeri de Cultura. La seua exposició a Bombas Gens naix a partir de l'estudi de les obres d'Uslé pertanyents a la Col·lecció Per Amor a l'Art, que d'aquesta manera continua donant suport als seus artistes mitjançant exposicions i publicacions individuals de la seua trajectòria.

Fotografia documental a la Col·lecció per Amor a l'Art

A la primavera arribarà un dels plats forts de el programa: una nova mostra col·lectiva de la Col·lecció Per Amor a l'Art, que en aquesta ocasió posa el focus en la fotografia documental.

Comissariada per Julia Castelló, Sandra Guimarães i Vicent Todolí, aquesta exposició tracta de revisar el concepte "estil documental" tal com el defineix Olivier Lugon: entendre el document com a forma (i fins i tot estètica).

Aquest "estil" estaria fundat per Walker Evans i tindria una gran influència en tota la fotografia des dels anys 1930. En un primer moment, aquest tipus de fotografia es va entendre com alguna cosa relacionada amb el reportatge, al fotoperiodisme, però en poc temps es va vore afectada per la necessitat d'experimentar amb el llenguatge fotogràfic, com faria Lee Friedlander o Garry Winogrand.

Aquests autors van utilitzar la serialitat per reflectir la realitat de la societat que els envoltava. Però aquesta serialitat es pot relacionar també amb la necessitat de classificar per comprendre similituds i diferències en estructura i aparença, com farien en els anys setanta Bernd i Hilla Becher o David Goldblatt, i ja en els vuitanta en color Tod Papageorge i Anthony Hernández.

Aquesta exposició torna a posar de manifest la importància de la investigació en el programa de Bombas de Bombes Gens. A més dels citats, inclourà artistes com Manuel Álvarez Bravo, Helen Levitt, Louis Faurer, Susan Meiselas, Edward Rusha o Xavier Ribas, entre d'altres.

Irma Blank

Seguint la línia de la investigació, a la tardor arribarà la segona de les exposicions individuals programades per Bombas Gens, que es dedicarà a l'artista Irma Blank (Celle, Alemanya, 1934 - viu i treballa a Milà).

Comissariada per Johanna Carrier, Joana Neves i Sandra Guimarães, aquesta mostra forma part d'una itinerància per diferents institucions internacionals (Culturgest, Lisboa; MAMCO, Gènova; CAPC, Bordeus; CCA, Tel Aviv; ICA, Milà i Museu Villa Dei Cedri, Bellinzona ) on es presenta, a partir de diferents punts de vista, el treball de l'artista Irma Blank: des de les seues primeres obres amb la sèrie Eigenschriften (1968) fins a la més recent, Gehen (2017).

A través de diferents formes i connotacions, tot el seu treball es desenvolupa a partir de les relacions produïdes entre l'escriptura amb el dibuix i la pintura. No obstant això, els traços i signes representats per l'artista estan desposseïts del significat associat al llenguatge, atorgant-los un valor propi i radical, no vinculat a la comprensió o l'enteniment.

Pensada especialment per a l'espai Bombas Gens, aquesta exposició serà una de les més extenses sobre la trajectòria de Blank i constituirà una oportunitat única per descobrir i aprofundir en l'obra d'una de les artistes més idiosincràtiques del nostre temps.

La Fundació Per Amor a l'Art

La Fundació Per Amor a l'Art és una fundació privada i familiar que desplega la seua triple activitat, artística, social i investigadora, a l'antiga fàbrica rehabilitada Bombas Gens de València. La Fundació desenvolupa el seu vessant artístic a través de Bombas Gens Centre d'Art. La seua tasca relacionada amb la integració de menors en risc d’exclusió i el suport a persones amb Dany Cerebral Adquirit es porta a terme des de la seua Àrea Social. I també impulsa via el seu Equip Wilson la investigació i divulgació de malalties rares, especialment la malaltia de Wilson.