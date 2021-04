Maria del Mar Bonet, Ferran Palau i Núria Graham, caps de cartell del Festival Música i Lletra 2021

El Festival Música i Lletra de Xàtiva torna aquest 2021 reivindicant les cures en un cartell amb músics que “teixiran complicitats sobre l'escenari”. Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, Ferran Palau i El petit de Ca l'Eril, Núria Graham i Maria Jaume, Júlia i Caïm Riba, són les parelles d'artistes que protagonitzen el que se celebrarà del 28 de maig al 5 de juny.

Després de la cancel·lació de l'edició 2020, la cinquena edició arriba amb “força reivindicant, des del sector públic, les cures i que la cultura segura i a l'abast de tothom és necessària i possible”. El festival està organitzat per la Conselleria de Cultura, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, i l'Ajuntament de Xàtiva, amb la direcció del músic Feliu Ventura.

Totes les nits de doble concert tenen la particularitat que els artistes són músics que treballen o han col·laborat junts anteriorment i que, per tant, al MiL faran concerts especials. Així, Ferran Palau i El petit de Ca l'Eril, a part de fer les seues actuacions, tocaran junts, com ho faran també Núria Graham i Maria Jaume. Les entrades estan a la venda a partir de divendres 30 d’abril, amb aforaments limitats a la web del Gran Teatre de Xàtiva.

El MiL torna a oferir preus populars d'accés a la cultura pública, amb entrades anticipades a 10€, i 1€ per als menors de 12 anys acompanyats. El festival també es manté inseparable de la defensa de les dones als escenaris que representen més del 50%, i segueix apostant per donar suport als joves talents. El MiL Descobreix: IV certamen de Joves Cantautores/rs torna a repartir 2.700 euros en premis per a autors no editats, aquest any co-organitzat per la Regidoria de Joventut de Xàtiva. Tal com informa l’organització, les bases estan publicades a la web del Gran Teatre i s'accepten candidatures. L'entrega dels premis la tancarà una actuació de Toni de l'Hostal, i la gala és amb entrada lliure amb invitació sol·licitada a la web del Gran Teatre.

Una edició “més necessària” que mai

Segons el director artístic del festival, Feliu Ventura, enguany el MiL “és més necessari que mai per al públic i per als músics”. “Ens fan falta festivals públics que ens ajuden a recuperar els auditoris, a retrobar-nos i a cuidar-nos mútuament, sempre seguint les recomanacions sanitàries”, ha expressat.

L'edició d'enguany reivindica “la cultura segura a l'abast de tothom, també com a forma de cura”. Per això la il·lustradora valenciana Clara Iris, autora del cartell, ha realitzat una il·lustració “que apel·la a l'alegria i a cuidar-nos, a mudar-nos, per gaudir de la cultura".