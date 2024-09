El MIM a Sueca arriba amb “delicatessen”, “cuina” i reivindicació queer

La 34a Mostra Internacional de MIM a Sueca arranca aquest dimecres amb l'excel·lència, la singularitat i la mirada única en els seus espectacles com leitmotiv, en un any marcat per les estrenes, el contingut social de les propostes i una aposta ferma per les companyies valencianes, nacionals i internacionals.

El teatre físic, emblema inequívoc de la trobada suecana, abraça també el circ i la dansa com a expressions artístiques, en un programa marcat pels espectacles sense text en escenari i a peu de carrer i per a tots els públics.

El menú 'delicatessen' – lema d'aquesta edició – comença a les 18.00 hores del dimecres 18 de setembre en el CM Bernat i Baldoví amb una classe magistral del guardonat creador català Manolo Alcántara. En Diàleg amb el pes escrutarà el seu treball, “pacient, suggeridor i innovador”. El mateix Alcántara presentarà a la nit Maña, un espectacle- instal·lació sobre la construcció d'un escenari, que parla de la transmissió de coneixement i de la fusió d'art i artesania. Una proposta sorprenent, innovadora i hipnòtica.

La nota íntima i emocional arribarà de la mà de Led Silhouette. La companyia navarresa escenifica, a través de la coreografia de dos homes plens de ràbia i passió, l'aïllament i la deshumanització. Los perros, un espectacle íntim i visceral, emocional i salvatge, podrà gaudir-se en l'Espai Joan Fuster en dues representacions a les 19.00 i 20.30 hores.

La primera proposta internacional aterra a Sueca des d'Itàlia i Guatemala. Time to loop presenta un espectacle de moviment continu, d'acrobàcies amb bicicleta on Duo Kaos demostra que l'equilibre i l'impuls romàntic poden crear un bucle perfecte. Dirigit a tots els públics, la cita serà a les 19.00 i les 23.30 hores en la Plaça Sant Pere, d'accés lliure.

Continuant amb la seua aposta pel talent de la Comunitat Valenciana i servint com a trampolí d'artistes consagrats i emergents, MIM a Sueca acull l'estrena absoluta de Cuina!, de la companyia Patrícia Pardo. La clown i dramaturga valenciana reflexiona, en clau d'humor, sobre l'amor, l'autosuficiència i l'impacte real de les accions quotidianes. Cuinar serà una excusa dramàtica per a abordar temes profunds i universals, en el Casal Jove a partir de les 20.00 hores i amb aforament reduït.

Com en edicions anteriors, el festival obri una finestra a l'audiovisual i l'autoanàlisi. A peu de carrer és el documental de Produccions La Formiga en col·laboració amb Visitants, que explora l'evolució de les Arts de Carrer en la Comunitat Valenciana des de finals de la dècada de 1970 fins hui. Aquest acostament íntim i apassionat a una de les senyes d'identitat de MIM a Sueca podrà gaudir-se a les 20.00 hores de manera gratuïta en la Plaça Sant Pere.

Finalment, la proposta més social de la jornada arribarà amb The Chosen Haram, del britànic Sadiq Ali. Una obra bella i commovedora de teatre físic, per a públic adult, que conta la història de dos homes queer, la seua trobada casual a través d'una aplicació de cites i les barreres socials, culturals i personals que desitgen superar: el tabú del sexe i l'homosexualitat en la religió musulmana des del desafiament i l'autoacceptació. És un treball valent i dolorós que examina les complexitats de la fe i la sexualitat, i com el sentiment alliberador de triar abraçar la teua identitat no és tan fàcilment assolible per a moltes persones queer de fe. Aquest treball tindrà lloc en el CM Bernat i Baldoví a les 22.15 hores.

Les entrades de tots els espectacles poden adquirir-se en línia en les webs mimsueca.com i notikumi.com, i en el Centre Municipal Bernat i Baldoví.

La 34a Mostra Internacional de MIM a Sueca, organitzada per l'Ajuntament de Sueca, compta amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) la Diputació de València-SARC i el Ministeri de Cultura-INAEM.